Украинский депутат призвал установить ядерные бомбы в Москве и Будапеште

Поводом для обращения стали распространившиеся в украинских СМИ сообщения о создании в Закарпатье "венгерского" района. По утверждению Билана, это приведет к вооруженному конфликту и потере Украиной территорий.

Депутат призвал поручить украинскому госпредприятию " Энергоатом " в срочном порядке создать "100-150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб" для сдерживания "внешнего агрессора". Такие заряды он предложил установить на противокорабельные ракеты "Нептун" и нацелить на территорию Венгрии и России. Кроме того, Билан призвал создать "50-100 диверсионно-разведывательных групп" из числа "добровольцев и волонтеров" и передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить возле военных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , комментируя RT призыв Билана, отметил, что после распада СССР Россия и США правильно поступили, настояв на вывозе с Украины ядерного оружия. "Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти", — указал Джабаров.

По словам сенатора, с помощью такого предложения Билан просто захотел привлечь к себе внимание. "Но таким глупым способом, что рассматривать этого политика серьезно, мне кажется, даже не стоит", — заключил парламентарий.

Это не первый случай, когда украинские эксперты, военные и политики выступают с подобного рода заявлениями. Так, военный эксперт Валентин Бадрак рассказывал, что Украина может создать ракету, способную "достать до Москвы", а заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призывал работать над созданием вооружений, которые могут "бить вглубь территории России".