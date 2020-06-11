Украинский депутат призвал установить ядерные бомбы в Москве и Будапеште

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко Тарас Билан опубликовал в своем Facebook обращение к Владимиру Зеленскому, в котором призвал создать в стране "атомные заряды и грязные бомбы" для "противостояния" России и Венгрии.
Поводом для обращения стали распространившиеся в украинских СМИ сообщения о создании в Закарпатье "венгерского" района. По утверждению Билана, это приведет к вооруженному конфликту и потере Украиной территорий.
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Депутат призвал поручить украинскому госпредприятию "Энергоатом" в срочном порядке создать "100-150 атомных зарядов и так называемых грязных бомб" для сдерживания "внешнего агрессора". Такие заряды он предложил установить на противокорабельные ракеты "Нептун" и нацелить на территорию Венгрии и России. Кроме того, Билан призвал создать "50-100 диверсионно-разведывательных групп" из числа "добровольцев и волонтеров" и передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить возле военных объектов в Москве, Санкт-Петербурге и Будапеште.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя RT призыв Билана, отметил, что после распада СССР Россия и США правильно поступили, настояв на вывозе с Украины ядерного оружия. "Потому что мы сейчас видим, какие политики приходят там к власти", — указал Джабаров.
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По словам сенатора, с помощью такого предложения Билан просто захотел привлечь к себе внимание. "Но таким глупым способом, что рассматривать этого политика серьезно, мне кажется, даже не стоит", — заключил парламентарий.
Это не первый случай, когда украинские эксперты, военные и политики выступают с подобного рода заявлениями. Так, военный эксперт Валентин Бадрак рассказывал, что Украина может создать ракету, способную "достать до Москвы", а заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призывал работать над созданием вооружений, которые могут "бить вглубь территории России".
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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