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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
2020-06-11T01:22
ирина венедиктова
ситуация на украине
петр порошенко
украина
в мире
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ирина венедиктова, ситуация на украине, петр порошенко, украина, в мире

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

01:22 11.06.2020
1993
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны бывшего президента страны Петра Порошенко и других депутатов от партии "Европейская солидарность", которую он возглавляет, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Порошенко и группа народных депутатов фракции "Европейская солидарность" в среду днем пришли в офис генерального прокурора. Изначально охрана не хотела пропускать Порошенко и депутатов в кабинет Венедиктовой, но позже им удалось войти внутрь и встретиться с генпрокурором.
"Народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появились в помещении офиса генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны… Любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия являются неправомерными. Неправомерным является и давление на генерального прокурора с требованием повторно сообщить о подозрении", - приводит слова Венедиктовой сайт офиса генпрокурора.
По ее мнению, дело Порошенко, по которому он проходит подозреваемым, не является политическим.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 17:25Сказано в эфире
Казалось бы, при чем тут Россия. Зачем на Порошенко завели еще одно делоПетр Порошенко стал подозреваемым по делу "о предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки, сообщили в Госбюро расследований Украины. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал новые обвинения против экс-президента.
"Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны. Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте. Далее – избрание меры пресечения в суде", - добавила Венедиктова. Ранее пресс-служба офиса генпрокурора сообщила, что будет ходатайствовать о содержании Порошенко под стражей.
Следователи Госбюро расследований Украины в среду вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел. В частности, Порошенко подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить заместителем руководителя этой службы начальника киевского управления Службы безопасности Украины Сергея Семочко. Защита Порошенко считает, что экс-президент Украины стал подозреваемым незаконно.
В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.
Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Петр Порошенко
Вчера, 12:21
Защита Порошенко считает, что он стал подозреваемым незаконно
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Ирина ВенедиктоваСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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