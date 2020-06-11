Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Казалось бы, при чем тут Россия. Зачем на Порошенко завели еще одно дело

Петр Порошенко стал подозреваемым по делу "о предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки, сообщили в Госбюро расследований Украины. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал новые обвинения против экс-президента.