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В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
2020-06-11T11:11
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тель-авив, израиль, в мире

В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки

00:24 11.06.2020 (обновлено: 11:11 11.06.2020)
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© AP Photo / Sebastian ScheinerАкция протеста в Тель-Авиве
Акция протеста в Тель-Авиве
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Беспорядки, начавшиеся в Израиле накануне в городах с арабским населением, продолжились вечером в среду в южном пригороде Тель-Авива Яффо, полиция применила нелетальное оружие, сообщила пресс-служба ведомства.

"В районе Яффо полиция арестовала четверых подозреваемых в причастности к беспорядкам, когда они кидали камни в полицейских и поджигали мусорные баки. Полиция применила нелетальное оружие для разгона толпы и ареста нарушителей", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли во вторник вечером в израильских городах с большой долей арабского населения — в Яффо, Иерусалиме и Хайфе. Собравшиеся несли портреты Ияда аль-Халака — аутиста, по ошибке убитого израильскими полицейскими в Старом городе Иерусалима в конце мая. В конце мая бойцы пограничной полиции Израиля по ошибке застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека. Позже выяснилось, что убитый 32-летний Ияд аль-Халак страдал аутизмом и не имел при себе оружия.
В Яффо гнев местных жителей вызвало также намерение властей построить ночлежку для бездомных на месте старого мусульманского кладбища.
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
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