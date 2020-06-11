В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки

"В районе Яффо полиция арестовала четверых подозреваемых в причастности к беспорядкам, когда они кидали камни в полицейских и поджигали мусорные баки. Полиция применила нелетальное оружие для разгона толпы и ареста нарушителей", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.