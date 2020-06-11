"Терпят унижение и насилие": кто спасает детей от непутевых родителей

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Ксения Миханькова долгие годы помогала страдающим от алкоголизма или наркозависимости. А потом переключилась на их детей: открыла центр для подростков из неблагополучных семей. Родители, неспособные позаботиться о ребенке, не против, чтобы он на несколько часов, а то и дней задержался во временном приюте.

"Центр для всех"

"Все началось в 2009-м. Я по специальности соцработник, училась в Москве. После института устроилась переводчиком в палаточный лагерь в Подмосковье — его основал американский миссионер. Планировала пробыть неделю, в итоге осталась и переехала в Наро-Фоминск", — вспоминает Миханькова.

Там она проработала год — безвозмездно. "Устраивали разные мероприятия, обсуждали фильмы, книги. Основная аудитория — молодые люди в тяжелой жизненной ситуации. Но приходили и взрослые, даже пенсионеры. Такой вот "центр для всех". В 2010-м миссионер вернулся на родину. Бросать волонтерство не хотелось. Я тогда жила в частном доме вместе с подругой, вот и решили с ней принимать у себя тех, кто раньше посещал лагерь".

© Фото : из личного архива Ксении Миханьковой Ксения Миханькова © Фото : из личного архива Ксении Миханьковой Ксения Миханькова

Девушки переориентировались на помощь людям с зависимостями. "Начали плотно сотрудничать с местным реабилитационным центром. Основная задача — объяснить человеку, что есть альтернатива его образу жизни. Мы рассказывали о доступных бесплатных программах лечения: наши подопечные о таком даже не слышали".

Каждые выходные собирались большой компанией. "Говорили на разные темы, пели под гитару. Оказалось, многим просто не хватает общения. Сейчас, конечно, страшно представить, сколько времени потратили. Но это того стоило. С нашей подачи больше ста человек вернулись к нормальной жизни, — говорит Ксения. — Приглашали и трудных подростков. Иногда, согласовав с родителями, возили их в реабилитационный центр. Увлеченные криминальной "романтикой" дети видели людей с разбитыми судьбами и понимали, что их может ждать. Взрослые, в свою очередь, готовились к приезду гостей, придумывали разные игры".

Однако не все посетители "дома помощи" испытывали благодарность: "У нас постоянно что-то воровали, начиная с отверток и заканчивая ноутбуками".

Прокормиться подругам помогали подработки. Так продолжалось до 2016 года, потом девушки полностью переключились на детей из неблагополучных семей: "Мы все время думали — как же они выживают бок о бок с хроническими алкоголиками?"

Приют для детей

Сложностей с поиском подопечных, по словам Ксении, не было: родителей с зависимостями она знала лично, ей доверяли. "Мы обратились в местную администрацию, предложили сотрудничество. Чиновники о нас слышали раньше и пошли навстречу — передали список самых неуправляемых подростков. Стали искать их родителей. Многие охотно соглашались, чтобы дети приходили к нам по выходным, в том числе с ночевкой. Собирались вместе и на праздники, и на каникулы. Весь досуг расписывали по часам".

О временном приюте узнали в соседних детдомах. "Подростков привозили к нам на несколько дней. Сотрудники отзывались положительно, и мы договорились организовывать подобные выезды чаще".

© Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Мастер-класс для девочек © Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Мастер-класс для девочек

В таком режиме проработали год, но в 2017-м пришлось съехать. "Я вышла замуж, — рассказывает Ксения. — А еще возникли проблемы со здоровьем. Взяла небольшую паузу. На время все передала друзьям — за годы работы сформировалась небольшая команда". Помещение нашли в местном спортзале, но детям хотелось обратно в дом: "Помню, одна девочка наскребла мелочь и принесла нам "на аренду".

Центр принимал трудных подростков (в том числе тех, кто состоял на учете в ПДН или отбыл срок в колонии для малолетних), детей из малоимущих и неблагополучных семей. Родители постоянно звонили, просили взять ребенка хотя бы на несколько часов или на пару дней: "Соседский Игорь (имя изменено в интересах несовершеннолетнего) как стал к вам ходить, совсем изменился. Может, и с моим поработаете?"

Подходящий дом подыскали в 2018-м. Теперь центр под названием "Ранчо" базируется в дачном поселке Раточкины Пруды, в сорока минутах езды от Наро-Фоминска. "Найти что-то поближе не получилось, — объясняет Ксения. — Конечно, поток уменьшился, там помещаются не больше 25 детей. Обустроили все от и до, купили мебель. Девочки с таким восторгом осматривали новые шкафчики и тумбы! Тут же начали складывать в них вещи — у многих нет своего уголка в родном доме".

Куратор поселка, узнав о проекте, отдал в бесплатную аренду большое помещение с тремя классами и спортзалом: "Совершенно новое, в двух шагах от нас. Даже сцена есть — устраиваем спектакли. Благотворитель разрешил пользоваться и своей конюшней, так что занимаемся верховой ездой. Я этим с детства увлекаюсь, провожу тренировки. У некоторых уже неплохие результаты".

© Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Тренировка по верховой езде © Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Тренировка по верховой езде

Встречи по выходным обычно организуют так: волонтеры списываются и выясняют, кто и чем готов помочь. "Нужно найти машины, чтобы перевезти детей, распределить обязанности — приготовление еды, организация игр и прочее. Выбираем, кого пригласить (все сразу не поместятся), обзваниваем родителей. Уроки музыки, английский, гончарное дело, рисование — расписание зависит от того, кто из волонтеров может приехать".

У общественников тридцать подопечных в возрасте от пяти до четырнадцати лет. "Каждое лето — выездные лагеря в две смены. Отдельно для мальчиков и девочек. Парни, к примеру, учатся рыбачить, ставить палатки, мастерить скамейки".

Чтобы держаться на плаву, в месяц центру нужно хотя бы 60-70 тысяч. Пожертвования небольшие, едва хватает на аренду дома. Остальные расходы добровольцы покрывают за свой счет. "Мы особо не афишируем проект. Как известно, с детьми и подростками все очень строго. Помню, опубликовали маленькую заметку про одного из подопечных — без имени. Но ситуация у ребенка далеко не уникальная. На следующий день приехал вооруженный родитель, угрожал. Решил, что пост именно про его сына. Так и балансируем на грани".

© Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Урок по рисованию © Фото : предоставлено Ксенией Миханьковой Урок по рисованию