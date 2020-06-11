Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200611/1572757781.html
Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине
2020-06-11T02:02
культура
новости культуры
шоу-бизнес
дмитрий нагиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_0:0:3298:1856_1200x0_80_0_0_ce0378a4b9fee5f2d9c444358e189d33.jpg
https://ria.ru/20200603/1572352793.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
6249
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_0:0:3298:1856_1200x0_80_0_0_ce0378a4b9fee5f2d9c444358e189d33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_198:0:2929:2048_1200x0_80_0_0_cfee61afcbf1a9ae5ab5f36f10a59a3f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_539:0:2587:2048_1200x0_80_0_0_d06883ba2cca995b82ce617188dff002.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, шоу-бизнес, дмитрий нагиев

Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

02:02 11.06.2020
6249
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев в интервью журналу 7Дней.ru впервые рассказал о любимой женщине, с которой состоит в отношениях уже несколько лет.
"Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос. Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг", — прокомментировал Нагиев.
Он подчеркнул, что сознательно скрывает личную жизнь, так как, по мнению актера, артиста должны знать "по его делам".
"Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет, это те минусы, которые приносит популярность", — объяснил Дмитрий Нагиев.
Шоумен считает, что с близким человеком должно быть легко. А кто считает наоборот, ошибается.

"Старик, значит, это не любовь. Любовь — это не работа, любовь — это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются", — уверен Нагиев.

Актер не рассказал, с кем у него роман. Да и вообще о личной жизни Дмитрия Нагиева всегда было мало чего известно. С 1986 по 2010 год он был женат на журналистке Алле Щелищевой, более известной под псевдонимом Алиса Шер. В этом браке родился сын Кирилл (1989 г.р.), который активно строит актерскую карьеру.
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
3 июня, 00:20Культура
Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой
1601014
КультураНовости культурыШоу-бизнесДмитрий Нагиев
Рекомендуем
Прибрежный ландшафт острова Путятина
В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
Сотрудники ФСБ
В Приморье накрыли лабораторию по производству синтетических наркотиков
Фотоснимок коронавируса
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Пилоты у фронтового бомбардировщика Су-24М на летном поле во время окружного этапа конкурса Авиадартс-2019 в Краснодарском крае
"Вспотел, как в бане": эту операцию военные летчики считают самой опасной
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Попытку американцев блокировать российский патруль в Сирии сняли на видео
Зал судебных заседаний
В Красноярске оставили под арестом помощника депутата Алексея Талюка
Патруль российской военной полиции в Сирии
Попытка американцев заблокировать российский патруль в Сирии провалилась
Токио
Население Токио достигло отметки в 14 миллионов человек
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил "внутренних террористов" в захвате Сиэтла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25МИД Эстонии вручил послу России ноту о якобы нарушении воздушной границы
11:22В Ростовской области число жертв коронавируса достигло 59
11:22В шести регионах Крыма за сутки выявили больных с COVID-19
11:22Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
11:20В Алуште прокомментировали скандал с ошибкой в слове "Россия" на плакате
11:20Чехия пока не предлагала дату консультаций с Россией, заявили в МИД
11:20В Алтайском крае умерли два пациента с коронавирусом
11:19В Роспотребнадзоре заявили, что учли мнение музейного сообщества
11:17В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
11:17В КБР умер еще один пациент с коронавирусом
11:16По делу о похищении подростка в Солнечногорске задержан помощник адвоката
11:15Работники в России не останутся без ДМС из-за эпидемии, уверены эксперты
11:15Почти 90 процентов россиян считают себя патриотами, показал опрос
11:15Дворец королевства Рюкю на Окинаве в Японии откроют для публики
11:13В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1965
11:11В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
11:11Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
11:10Роспотребнадзор не рекомендовал допускать в музеи туристические группы
11:09В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 1573
11:07Саакашвили отказался стать советником Зеленского по реформам
Лента новостейМолния