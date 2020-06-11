Сельская ипотека востребована у жителей Дальнего Востока

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жители Амурской области и Приморского края, которые проживают на сельских территориях, могут улучшить свои жилищные условия с помощью сельской ипотеки.

Напомним, сельская ипотека заработала в России с 2020 года, она является частью программы "Комплексное развитие сельских территорий". Получить льготную сельскую ипотеку от 2,7% годовых может любой россиянин от 21 года до 75 лет. Кредит выдается на срок до 25 лет, для жителей Дальневосточного федерального округа – до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 10%.

С начала работы программы за получением льготного ипотечного кредита обратились 1080 жителей Амурской области, из которых одобрили 340 заявок. На данный момент выдано 156 льготных кредитов на общую сумму 385,7 миллиона рублей.

Одними из получателей такой ипотеки стала семья Якуниных из Ивановского района. Они довольно долго жили в квартире, но хотели переехать в частный дом. Такую возможность они получили благодаря льготному кредиту месяц назад. Дом купили там же, где и жили, – в селе Ивановке. Сейчас семья с двумя детьми делает ремонт и готовится к переезду.

Сельскую ипотеку нам одобрили быстро, уже через две недели после подачи документов. Такой льготный кредит нас привлек тем, что у него низкая процентная ставка. Более того, наша семья полностью подходила под необходимые критерии для получения сельской ипотеки, поэтому решили воспользоваться такой возможностью", – рассказала жительница села Ивановка Маргарита Якунина.

Стоит заметить, что в Амурской области кроме сельских поселений в состав сельских агломераций региона включены малые города и поселки городского типа: Завитинск, Райчихинск, Сковородино, Шимановск, Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск, Серышево, Ерофей Павлович.

Как сообщает министерство сельского хозяйства Приморья, от жителей региона уже поступило 676 заявок на сумму более 2,2 миллиарда рублей.