В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы

"Вторая бригада медицинских специалистов прибыла в Псковскую область из Москвы для работы в региональном COVID-центре. Столичные врачи сменят своих коллег, уже работающих в регионе", – говорится в сообщении.

"Мы постараемся принять эстафету от коллег, на смену которым приходим, и продолжить работать в поступательном направлении, учитывая наработки предшественников. Все наши действия направлены на то, чтобы улучшить диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, остановить развитие эпидемиологической ситуации и перебороть ее", - сказал Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.