Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572778719.html
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
2020-06-10T23:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
коронавирусы
москва
псковская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1200x0_80_0_0_2d8c3affcff7910d396f8da060e25b58.jpg
https://ria.ru/20200610/1572777828.html
москва
псковская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572778719.html?chat_room_id=1572778719
Новости
ru-RU
886
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1200x0_80_0_0_2d8c3affcff7910d396f8da060e25b58.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_409:0:3138:2047_1200x0_80_0_0_ed48716703ac3f1a3b60293c2c9898e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_563:0:2610:2047_1200x0_80_0_0_189313bb79c3b6e03590fff5f0918e44.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, коронавирусы, москва, псковская область, общество

В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы

23:32 10.06.2020
886
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием. В конце мая из Москвы прибыла бригада из семи опытных медиков.
"Вторая бригада медицинских специалистов прибыла в Псковскую область из Москвы для работы в региональном COVID-центре. Столичные врачи сменят своих коллег, уже работающих в регионе", – говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, в группу входят медбрат и шесть врачей различных направлений, в числе которых специалист по КТ-диагностике и эпидемиолог. Бригадой руководит заведующий реанимационным отделением Московской клинической больницы имени Боткина, хирург Сергей Лебедев.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Вчера, 22:39Распространение нового коронавируса
Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19
"Мы постараемся принять эстафету от коллег, на смену которым приходим, и продолжить работать в поступательном направлении, учитывая наработки предшественников. Все наши действия направлены на то, чтобы улучшить диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, остановить развитие эпидемиологической ситуации и перебороть ее", - сказал Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.
По данным оперштаба региона, на среду в Псковской области подтверждено 1425 случаев COVID-19 против 1366 на вторник. Выздоровели 495 человек, 12 – скончались. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram объяснил высокий суточный прирост единовременным получением результатов тестов на коронавирус из Петербурга.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыМоскваПсковская областьОбщество
Рекомендуем
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В словацких больницах не осталось пациентов с коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Города мира. Женева
ВОЗ отреагировала на низкую смертность от COVID-19 в России
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Петербурге автомобиль сбил на остановке трех человек
Пожарный
В Москве загорелось кафе "Тонгал"
Медик выходит из машины скорой помощи
В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Полицейские в Израиле
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл выступает на пресс-конференции после заседания Федерального комитета по открытым рынкам. 18 сентября 2019
Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Приднестровье еще 69 человек вылечились от COVID-19
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
В мусульманской общине предложили меры борьбы с экстремизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45КНДР посоветовала США не лезть в межкорейские отношения
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
Лента новостейМолния