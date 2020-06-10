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Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
2020-06-11T03:30
илон маск
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
роскосмос
spacex
дмитрий рогозин
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илон маск, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, spacex, дмитрий рогозин, twitter

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

23:02 10.06.2020 (обновлено: 03:30 11.06.2020)
13501
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Рогозин 8 июня опубликовал на сайте издания Forbes статью под названием "Это их война, а не наша", в которой рассказал о значении первого за девять лет американского пилотируемого космического полета для российской ракетно-космической отрасли. Английский перевод материала был опубликован на сайте "Роскосмоса" 10 июня. Его привел в своем твиттере журналист Эрик Бергер.
"Это нечто!" — прокомментировал Маск статью Рогозина на странице Бергера.
Он добавил, что успешные советские разработки 80-х годов по кислородно-водородным двигателям сподвигли его на создание кислородно-метанового двигателя Raptor, который, по словам Маска, имеет больший импульс, чем кислородно-водородный.
Корабль Crew Dragon в конце мая доставил на МКС астронавтов НАСА Дугласа Херли и Роберта Бенкена. До этого американцы летали на станцию на "Союзах".
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Илон МаскМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинTwitter
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