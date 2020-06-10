Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Мосгордуме в четверг, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

В повестке заседания вопрос об итогах представления депутатами Мосгордумы деклараций о доходах за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения.

"Завтра в 17.00 в московской городской Думе пройдет заседание комиссии по достоверности сведений, которые депутаты сдают в качестве деклараций", - сказал Шапошников.

Ранее на сайте Мосгордумы были опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из которых следует, что сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 миллиарда рублей. Годом ранее он заработал около 24,4 миллиона рублей. Позже Шапошников пояснил журналистам, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг.