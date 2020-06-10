https://ria.ru/20200610/1572777996.html
Комиссия Мосгордумы рассмотрит декларации о доходах депутатов за 2019 год
2020-06-10T22:44
2020-06-10T22:44
алексей шапошников
московская городская дума
москва
политика
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алексей шапошников, московская городская дума, москва, политика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами пройдет в Мосгордуме
в четверг, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
.
В повестке заседания вопрос об итогах представления депутатами Мосгордумы деклараций о доходах за 2019 год. Также планируется обсудить поступившие в адрес комиссии обращения.
"Завтра в 17.00 в московской городской Думе пройдет заседание комиссии по достоверности сведений, которые депутаты сдают в качестве деклараций", - сказал Шапошников.
Ранее на сайте Мосгордумы были опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из которых следует, что сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 миллиарда рублей. Годом ранее он заработал около 24,4 миллиона рублей. Позже Шапошников пояснил журналистам, что задекларировал доход от продажи ценных бумаг.
Позднее Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.