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ДНР настаивает на синхронизации пропуска людей через КПП в Донбассе
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ДНР настаивает на синхронизации пропуска людей через КПП в Донбассе

22:43 10.06.2020
483
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Автомобиль ДПС ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о необходимости сихронизации процесса пропуска людей через линию соприкосновения между Киевом и Донбассом.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду. В ДНР сообщили, что видеоконференция была прервана по технической причине, переговоры перенесены на 15 июня.
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"Республики настояли на необходимости синхронизации процесса пропуска, при этом правом на въезд на территорию республики будут обладать именно остронуждающиеся лица, списки которых уже давно известны, причем с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что также важно определить время работы этих коридоров. Сами пункты пропуска должны быть закрыты до стабилизации эпидситуации.
"Однако в тот самый момент, когда стороны должны были перейти к конкретике и синхронизировать свои действия по вопросу работы КПВВ в гуманитарных целях, представители украинской делегации ушли со связи по техническим причинам", - добавила Никонорова.
По ее словам, обсуждение вопроса создания гуманитарных коридоров контактная группа продолжит в понедельник.
Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса также заявили, что КПП со стороны ДНР пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. В минздраве ДНР отметили, что республика предлагала Киеву организовать гуманитарные коридоры для пропуска граждан через линию соприкосновения, но за полтора месяца ответ так и не получила.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМинистерство здравоохранения ДНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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