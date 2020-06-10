ДНР настаивает на синхронизации пропуска людей через КПП в Донбассе

Автомобиль ДПС ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду. В ДНР сообщили, что видеоконференция была прервана по технической причине, переговоры перенесены на 15 июня.

"Республики настояли на необходимости синхронизации процесса пропуска, при этом правом на въезд на территорию республики будут обладать именно остронуждающиеся лица, списки которых уже давно известны, причем с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что также важно определить время работы этих коридоров. Сами пункты пропуска должны быть закрыты до стабилизации эпидситуации.

"Однако в тот самый момент, когда стороны должны были перейти к конкретике и синхронизировать свои действия по вопросу работы КПВВ в гуманитарных целях, представители украинской делегации ушли со связи по техническим причинам", - добавила Никонорова.

По ее словам, обсуждение вопроса создания гуманитарных коридоров контактная группа продолжит в понедельник.

Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса также заявили, что КПП со стороны ДНР пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. В минздраве ДНР отметили, что республика предлагала Киеву организовать гуманитарные коридоры для пропуска граждан через линию соприкосновения, но за полтора месяца ответ так и не получила.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.