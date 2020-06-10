https://ria.ru/20200610/1572777828.html
Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19
2020-06-10T22:39
2020-06-11T04:38
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
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коронавирусы
республика дагестан
общество
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, республика дагестан, общество
МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости.
Главврач Коммунарки Денис Проценко
прибыл в махачкалинский аэропорт вместе с бригадой врачей и привез в Дагестан очередную партию лекарств против COVID-19, сообщает пресс-служба главы и правительства республике.
По данным региональных властей, в состав медицинской бригады вошли различные специалисты, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и в лечении пациентов с коронавирусом - это инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог.
"Говоря об опасности вируса, он (Проценко - ред.) напомнил, что пока не существует специфического лекарственного препарата, который мог бы его уничтожить, и его поиск продолжается. В этой связи, по словам врача, во многом проводимое лечение симптоматическое, лечат не причину, а последствия. Несмотря на тенденцию медленного стихания и ухода эпидемии, по словам Проценко, для врачей это, тем не менее, остаётся большим вызовом, потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень высокий риск смерти", - говорится в релизе.
"Тот же самый "цитокиновый шторм" для наиболее тяжелых пациентов. Нам для этого департамент здравоохранения передал очередную партию лекарственных препаратов, которую мы привезли", - цитирует пресс-служба правительства Проценко.
По его словам, сейчас перед врачами стоит задача встретиться с бригадой московских медиков, работавшей здесь, принять все, что они сделали.
"У нас все технологии выстроены. Мы в нашей команде вместе с заведующими приехали для того, чтобы поделиться опытом, продолжить помогать", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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