Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19

МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Главврач Коммунарки Главврач Коммунарки Денис Проценко прибыл в махачкалинский аэропорт вместе с бригадой врачей и привез в Дагестан очередную партию лекарств против COVID-19, сообщает пресс-служба главы и правительства республике.

По данным региональных властей, в состав медицинской бригады вошли различные специалисты, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и в лечении пациентов с коронавирусом - это инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог.

"Говоря об опасности вируса, он (Проценко - ред.) напомнил, что пока не существует специфического лекарственного препарата, который мог бы его уничтожить, и его поиск продолжается. В этой связи, по словам врача, во многом проводимое лечение симптоматическое, лечат не причину, а последствия. Несмотря на тенденцию медленного стихания и ухода эпидемии, по словам Проценко, для врачей это, тем не менее, остаётся большим вызовом, потому что в хвосте эпидемии всегда остаются наиболее тяжелые больные, которые имеют очень высокий риск смерти", - говорится в релизе.

"Тот же самый "цитокиновый шторм" для наиболее тяжелых пациентов. Нам для этого департамент здравоохранения передал очередную партию лекарственных препаратов, которую мы привезли", - цитирует пресс-служба правительства Проценко.

По его словам, сейчас перед врачами стоит задача встретиться с бригадой московских медиков, работавшей здесь, принять все, что они сделали.

"У нас все технологии выстроены. Мы в нашей команде вместе с заведующими приехали для того, чтобы поделиться опытом, продолжить помогать", - отметил он.