Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украина призвала власти Ирана выполнить свои обещания и передать "черные ящики" сбитого близ Тегерана Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", написал украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
Он отметил, что заявление было сделано во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).
"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO – применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", - написал Шевченко в своем Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.