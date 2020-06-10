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Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing
2020-06-10T22:37
крушение украинского самолета в иране
международные авиалинии украины
владимир зеленский
швеция
сша
украина
в мире
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крушение украинского самолета в иране, международные авиалинии украины, владимир зеленский, швеция, сша, украина, в мире

Украина призвала Иран передать "черные ящики" сбитого Boeing

22:37 10.06.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украина призвала власти Ирана выполнить свои обещания и передать "черные ящики" сбитого близ Тегерана Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины", написал украинский посол в Канаде Андрей Шевченко.
Он отметил, что заявление было сделано во время видеоконференции Международной организации гражданской авиации (ICAO).
"Затягивание Ираном передачи "черных ящиков" - это неуважение к семьям погибших и к самой Международной организации гражданской авиации (ICAO). Мы призываем Тегеран выполнить свои обещания, а IKAO – применить все инструменты влияния, чтобы расследование было быстрым и качественным", - написал Шевченко в своем Facebook.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийШвецияСШАУкраинаВ мире
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