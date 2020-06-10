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https://ria.ru/20200610/1572776295.html
Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России
2020-06-11T05:40
русское имперское движение
линдси грэм
виктор медведчук
министерство финансов сша
владимир евтушенков
европа
хезболла
иран
сша
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Это уже санкции, а то до этого какой то цирк был .
132
Такие радикальные санкции вообще не имеет смысла вводить. Введешь такое - и всё, давить больше не на что, дальше только война. Главный минус санкций.
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русское имперское движение, линдси грэм, виктор медведчук, министерство финансов сша, владимир евтушенков, европа, хезболла, иран, сша, в мире

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

21:28 10.06.2020 (обновлено: 05:40 11.06.2020)
31621
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.
Необходимость ужесточить ограничения в документе объясняют тем, что Россия в последнее десятилетие утверждает свою роль в качестве глобальной державы "с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США".
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Авторы доклада предлагают внести Россию в список "стран — спонсоров терроризма", который составляет администрация президента США. Они обвиняют Москву в поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок.
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). Он предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией, в которой Грэм обвиняет российское руководство. Также Грэм предлагает ввести санкции на "российское вмешательство" в выборные процессы.
Рабочая группа также предлагает внести Внешэкономбанк в список санкций Минфина США.
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Еще одно предложение — ввести ограничения против тех, кого США подозревают в "руководстве российской пропагандой", а также "связанных с Кремлем олигархов". В качестве примера приводятся российский бизнесмен Владимир Евтушенков, грузинский предприниматель Бидзина Иванишвили и "пророссийский олигарх" Виктор Медведчук.
Республиканцам предлагают также запросить доклад Госдепа по "олигархам, которые помогают финансировать российскую военную агрессию через подручных и армии наемников".
Кроме того, авторы доклада призывают принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT.
Также рабочая группа предлагает сделать "противостояние российской агрессии" вопросом повестки дня номер один на всех саммитах НАТО. Авторы документа призывают возобновить и расширить программы сдерживания России в Европе и программы военной помощи Украине, включая продажу Киеву противокорабельных ракет.
Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения, высказывающиеся в докладе, включая поддержку террористических организаций, вмешательство в выборы и в дела сопредельных государств. Соединенные Штаты, предъявляя подобные обвинения, не подкрепляют их никакими доказательствами.
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Русское имперское движениеЛиндси ГрэмВиктор МедведчукМинистерство финансов СШАВладимир ЕвтушенковЕвропаХезболлаИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Это уже санкции, а то до этого какой то цирк был .
10 июня, 22:30
freizdorf
327610617
Такие радикальные санкции вообще не имеет смысла вводить. Введешь такое - и всё, давить больше не на что, дальше только война. Главный минус санкций.
10 июня, 21:39
Андрей Левицкий
95101208
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