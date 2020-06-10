Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Рабочая группа крупнейшего объединения внутри республиканской фракции в палате представителей распространила в среду доклад, в котором содержатся предложения по новым санкциям против России.

Необходимость ужесточить ограничения в документе объясняют тем, что Россия в последнее десятилетие утверждает свою роль в качестве глобальной державы "с ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США".

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). Он предполагает санкции против тех, кто связан с коррупцией, в которой Грэм обвиняет российское руководство. Также Грэм предлагает ввести санкции на "российское вмешательство" в выборные процессы.

Рабочая группа также предлагает внести Внешэкономбанк в список санкций Минфина США

Республиканцам предлагают также запросить доклад Госдепа по "олигархам, которые помогают финансировать российскую военную агрессию через подручных и армии наемников".

Кроме того, авторы доклада призывают принять меры по исключению России из межбанковской системы SWIFT.

Также рабочая группа предлагает сделать "противостояние российской агрессии" вопросом повестки дня номер один на всех саммитах НАТО . Авторы документа призывают возобновить и расширить программы сдерживания России в Европе и программы военной помощи Украине , включая продажу Киеву противокорабельных ракет.