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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России 14 июня
2020-06-10T20:53
религия и мировоззрение
патриот
новости - религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России 14 июня

20:53 10.06.2020
293
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Великое освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке совершит в воскресенье, 14 июня, патриарх Кирилл, подтвердили в среду в пресс-службе предстоятеля РПЦ.
"Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в новоосвященном храме совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале июня сообщалось о том, что освящение собора запланировано на 22 июня; в настоящее время согласована новая дата - 14 июня", - говорится в сообщении.
Патриарший собор в честь Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных сил РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне еще в мае этого года, однако тогда церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавируса, напомнили в патриархии. В ближайшее воскресенье, когда состоится освящение храма, Русская православная церковь отмечает день Всех святых.
На телеканалах "Звезда", "Спас", "Союз" и на официальном сайте РПЦ Патриархия.ru состоится прямая трансляция патриаршего богослужения, сообщили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:58
Путин не планирует участие в мероприятиях по освящению главного храма ВС
Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.
Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство собрано более трех миллиардов рублей, напомнили в патриархии.
На территории комплекса создан мультимедийный музейный комплекс и галерея "Дорога памяти" длиною 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии будет оформлена десятками миллионов фотографий участников войны.
Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ
9 июня, 15:45Религия и мировоззрение
РПЦ: особых санитарных правил при освящении главного храма ВС не будет
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Религия и мировоззрениеПатриотНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир ПутинОбщество
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