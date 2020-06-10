Патриарх Кирилл освятит главный храм Вооруженных сил России 14 июня

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Великое освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке " Великое освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке " Патриот " в подмосковной Кубинке совершит в воскресенье, 14 июня, патриарх Кирилл, подтвердили в среду в пресс-службе предстоятеля РПЦ

"Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в новоосвященном храме совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В начале июня сообщалось о том, что освящение собора запланировано на 22 июня; в настоящее время согласована новая дата - 14 июня", - говорится в сообщении.

Патриарший собор в честь Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных сил РФ должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне еще в мае этого года, однако тогда церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии коронавируса, напомнили в патриархии. В ближайшее воскресенье, когда состоится освящение храма, Русская православная церковь отмечает день Всех святых.

На телеканалах "Звезда", "Спас", "Союз" и на официальном сайте РПЦ Патриархия.ru состоится прямая трансляция патриаршего богослужения, сообщили в пресс-службе.

Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.

Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство собрано более трех миллиардов рублей, напомнили в патриархии.