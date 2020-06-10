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Распространение нового коронавируса
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В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
2020-06-10T20:48
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В России еще 98 военных вылечились от коронавируса

20:48 10.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 4,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 98 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4630 человек", - говорится в сообщении.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 487.
На 10 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 376 военных.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 05:08Распространение нового коронавируса
Минобороны рассказало об отборе военных для испытания вакцины от COVID-19
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 556 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыБезопасностьОбщество
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