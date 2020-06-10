https://ria.ru/20200610/1572775097.html
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
2020-06-10T20:48
2020-06-10T20:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1200x0_80_0_0_79d4757006a32754d1e32aa01acd90b2.jpg
https://ria.ru/20200610/1572720948.html
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572775097.html?chat_room_id=1572775097
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1200x0_80_0_0_79d4757006a32754d1e32aa01acd90b2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_cfb76251b065a458f216c5877beb3953.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_1024:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_d94d381ebc6905cea8341893ee82ed5b.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, безопасность, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 4,6 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 98 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации
после прохождения лечения выздоровело 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4630 человек", - говорится в сообщении
.
Также общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 487.
На 10 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1506 военнослужащих с положительными результатами тестирования. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 376 военных.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 556 человек.
В Минобороны отметили, что в течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.