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Московские каршеринговые сервисы рассказали о работе после ограничений
2020-06-10T20:19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Московские каршеринговые сервисы рассказали о работе после ограничений

20:17 10.06.2020 (обновлено: 20:19 10.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Спрос на услуги каршеринга в Москве в первый день начала работы после снятия ограничений сопоставим с показателями до их введения, но о полном восстановлении говорить пока рано, рассказали РИА Новости в пресс-службах каршеринговых сервисов.
Ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора.
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9 июня, 17:05Распространение нового коронавируса
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В среду утром сервисы сообщили, что получили необходимую информацию от властей и возобновили работу в Москве на условиях, действовавших до введения ограничений из-за коронавируса.
Как рассказали в пресс-службе сервиса YouDrive, сейчас спрос в Москве сопоставим с периодом до самоизоляции. "Но чтобы спрос полностью восстановился, необходимо дождаться открытия работы каршеринга в Санкт-Петербурге и Сочи", - сказали в YouDrive.
В пресс-службе сервиса "Делимобиль" сообщили, что спрос очень близок к показателям февраля-марта, когда в сутки совершалось несколько десятков тысяч поездок. "Убеждены, что за 25-30 дней максимум мы вернём прежнюю динамику", - сказали в "Делимобиле".
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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