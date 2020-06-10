Московские каршеринговые сервисы рассказали о работе после ограничений

В среду утром сервисы сообщили, что получили необходимую информацию от властей и возобновили работу в Москве на условиях, действовавших до введения ограничений из-за коронавируса.

В пресс-службе сервиса "Делимобиль" сообщили, что спрос очень близок к показателям февраля-марта, когда в сутки совершалось несколько десятков тысяч поездок. "Убеждены, что за 25-30 дней максимум мы вернём прежнюю динамику", - сказали в "Делимобиле".