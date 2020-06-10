https://ria.ru/20200610/1572772624.html
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
2020-06-10T19:25
2020-06-10T19:31
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
здоровье - общество
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Станислав Попов
Что, перепугались? )) Вроде, чуть отходить стали - и вот, на тебе новую порцию страшилок! На это и расчитано - людишки должны быть запуганы, так их можно заставить делать всё что угодно.
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2
китай
сша
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, воз, китай, сша, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Переболевшие коронавирусом
люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК"
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
По ее словам, перенесшим инфекцию важно следить за своим самочувствием и быть на связи со специалистами. Таким пациентам требуется достаточно долгая реабилитация: хороший сон, свежий воздух, физические упражнения. Кроме того, врачи могут прописать им вспомогательные препараты, витамины и биологически активные добавки.
"Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже после карантина. Для многих полноту выздоровления можно будет поднять до 95 процентов в зависимости степени их заботы о себе и от последующего медицинского сопровождения", — пояснила она.
Баранова подчеркнула, что заняться восстановлением организма следует сразу после заболевания. Так, если человек запишется на йогу спустя год после COVID-19, то необходимой пользы для здоровья он уже не получит.
Профессор рассказала, что переболевшим коронавирусом стоит обследовать почки — в особенности тем, кто был на аппарате искусственной вентиляции легких.
"Им надо сделать простой тест — на скорость клубочковой фильтрации, которая показывает, насколько хорошо почки справляются с фильтрацией мочи, а также всем пожилым пациентам рекомендуется МРТ головного мозга, чтобы убедиться, что там нет пропущенных микроинсультов", — указала она.
Собеседница издания рассказала, что антитела к коронавирусу могут появиться у человека "наряду с еще размножающимся вирусом". Поэтому их наличие не гарантирует, что пациенты с антителами не могут заразить других.
По ее словам, через две недели после окончания симптомов люди точно не смогут стать распространителями инфекции.
"Но это распределение имеет длинный "хвостик" — большинство выздоровевших полностью безопасны уже через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться и через десять дней", — цитирует ее "МК".
Баранова рассказала, что в азиатских странах в этом случае используют правило трех ПЦР-тестов: пациенту проводят три обследования на коронавирус, первое делают не ранее чем через 72 часа после прекращения симптомов. Все три теста должны быть отрицательными, если один из них дает положительный результат, то всю процедуру повторяют еще раз.
Профессор также заметила, что не все переболевшие получают устойчивый иммунитет. Это зависит от распределения различных подтипов антител в организме.
В "красной зоне". Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ имени Пирогова
1 из 14
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
2 из 14
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
3 из 14
В клинике установлены современные диагностические комплексы
4 из 14
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
5 из 14
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
6 из 14
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
7 из 14
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
8 из 14
Пациента готовят к компьютерной томографии
9 из 14
Медики везут больного на обследование
10 из 14
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
11 из 14
Врачи возле кровати пациента
12 из 14
Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя
13 из 14
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
14 из 14
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
1 из 14
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
2 из 14
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
3 из 14
В клинике установлены современные диагностические комплексы
4 из 14
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
5 из 14
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
6 из 14
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
7 из 14
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
8 из 14
Пациента готовят к компьютерной томографии
9 из 14
Медики везут больного на обследование
10 из 14
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
11 из 14
Врачи возле кровати пациента
12 из 14
Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя
13 из 14
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
14 из 14
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
"Замечено, что те, кто переболел более серьезно, с высокой температурой, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, а у тех, кто отделался легким испугом (два дня температурил, чуть-чуть кашлял и имел легкую степень пневмонии на КТ), может и не остаться никакого иммунного ответа. Но хочу отметить, что весьма нередко бывают исключения из этого наблюдения и каков их процент, пока никто вам не скажет", — сказала она.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря в Китае
. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ
на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч умерли.
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6 358 — умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.