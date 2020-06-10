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Распространение нового коронавируса
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Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
2020-06-10T19:31
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
здоровье - общество
воз
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https://ria.ru/20200610/1572766858.html
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Что, перепугались? )) Вроде, чуть отходить стали - и вот, на тебе новую порцию страшилок! На это и расчитано - людишки должны быть запуганы, так их можно заставить делать всё что угодно.
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2
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, здоровье - общество, воз, китай, сша, общество

Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса

19:25 10.06.2020 (обновлено: 19:31 10.06.2020)
25794
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, перенесшим инфекцию важно следить за своим самочувствием и быть на связи со специалистами. Таким пациентам требуется достаточно долгая реабилитация: хороший сон, свежий воздух, физические упражнения. Кроме того, врачи могут прописать им вспомогательные препараты, витамины и биологически активные добавки.
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"Им нельзя будет считать себя на сто процентов здоровыми даже после карантина. Для многих полноту выздоровления можно будет поднять до 95 процентов в зависимости степени их заботы о себе и от последующего медицинского сопровождения", — пояснила она.
Баранова подчеркнула, что заняться восстановлением организма следует сразу после заболевания. Так, если человек запишется на йогу спустя год после COVID-19, то необходимой пользы для здоровья он уже не получит.
Профессор рассказала, что переболевшим коронавирусом стоит обследовать почки — в особенности тем, кто был на аппарате искусственной вентиляции легких.
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"Им надо сделать простой тест — на скорость клубочковой фильтрации, которая показывает, насколько хорошо почки справляются с фильтрацией мочи, а также всем пожилым пациентам рекомендуется МРТ головного мозга, чтобы убедиться, что там нет пропущенных микроинсультов", — указала она.
Собеседница издания рассказала, что антитела к коронавирусу могут появиться у человека "наряду с еще размножающимся вирусом". Поэтому их наличие не гарантирует, что пациенты с антителами не могут заразить других.
По ее словам, через две недели после окончания симптомов люди точно не смогут стать распространителями инфекции.
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"Но это распределение имеет длинный "хвостик" — большинство выздоровевших полностью безопасны уже через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться и через десять дней", — цитирует ее "МК".
Баранова рассказала, что в азиатских странах в этом случае используют правило трех ПЦР-тестов: пациенту проводят три обследования на коронавирус, первое делают не ранее чем через 72 часа после прекращения симптомов. Все три теста должны быть отрицательными, если один из них дает положительный результат, то всю процедуру повторяют еще раз.
Профессор также заметила, что не все переболевшие получают устойчивый иммунитет. Это зависит от распределения различных подтипов антител в организме.
В "красной зоне". Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ имени Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

В клинике установлены современные диагностические комплексы

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Волонтер возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости . Илья Питалев

Пациента готовят к компьютерной томографии

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медики везут больного на обследование

Медицинские работники транспортируют пациента на исследование в госпитале COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Врачи возле кровати пациента

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
"Замечено, что те, кто переболел более серьезно, с высокой температурой, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, а у тех, кто отделался легким испугом (два дня температурил, чуть-чуть кашлял и имел легкую степень пневмонии на КТ), может и не остаться никакого иммунного ответа. Но хочу отметить, что весьма нередко бывают исключения из этого наблюдения и каков их процент, пока никто вам не скажет", — сказала она.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ на сегодняшний день заразились более семи миллионов человек, свыше 408 тысяч умерли.
В России общее число случаев коронавируса составляет 493 457, из них 252 783 пациента выздоровели, 6 358 — умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВОЗКитайСШАОбщество
Популярные комментарии
Что, перепугались? )) Вроде, чуть отходить стали - и вот, на тебе новую порцию страшилок! На это и расчитано - людишки должны быть запуганы, так их можно заставить делать всё что угодно.
10 июня, 21:09
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