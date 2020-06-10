Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Шеф полиции Шеф полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо извинился перед журналистами, на которых напала полиция, среди пострадавших был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.

"Были видео применения резиновых пуль и слезоточивого газа против журналистов... СМИ необходимо защитить", - сказал Аррадондо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы в Миннеаполисе.

"Я буду изучать, почему в СМИ стреляли и применяли слезоточивый газ. Этого не должно быть. Журналистам, собравшимся здесь, и вашим коллегам, попавшим под эти (резиновые пули), я приношу извинения", - сказал он.

Целый ряд журналистов подверглись нападению полиции в Миннесоте. Среди них был и корреспондент РИА Новости, которого полиция держала на мушке и брызнула ему в упор в лицо слезоточивым спреем уже после того, как он представился журналистом и предъявил удостоверение.

Всего, по данным портала US Press Freedom Tracker, при протестах и беспорядках последних двух недель имели место более 380 инцидентов в отношении свободы слова, в том числе 50 нападений на журналистов со стороны полиции, 89 случаев обстрела резиновыми пулями и более 75 случаев применения слезоточивого газа, а также 56 арестов журналистов.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который навалился коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.

Союз журналистов России ранее поддержал требование Международной федерации журналистов немедленно прекратить нападения на сотрудников СМИ, освещающих протесты в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.