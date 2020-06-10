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Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами
2020-06-10T19:21
арлем дезир
стефан дюжаррик
миннеаполис
комитет защиты журналистов
вашингтон (город)
сша
в мире
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арлем дезир, стефан дюжаррик, миннеаполис, комитет защиты журналистов, вашингтон (город), сша, в мире

Шеф полиции Миннеаполиса извинился перед журналистами

19:21 10.06.2020
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© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Шеф полиции Миннеаполиса Медариа Аррадондо извинился перед журналистами, на которых напала полиция, среди пострадавших был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев.
"Были видео применения резиновых пуль и слезоточивого газа против журналистов... СМИ необходимо защитить", - сказал Аррадондо на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы в Миннеаполисе.
"Я буду изучать, почему в СМИ стреляли и применяли слезоточивый газ. Этого не должно быть. Журналистам, собравшимся здесь, и вашим коллегам, попавшим под эти (резиновые пули), я приношу извинения", - сказал он.
Целый ряд журналистов подверглись нападению полиции в Миннесоте. Среди них был и корреспондент РИА Новости, которого полиция держала на мушке и брызнула ему в упор в лицо слезоточивым спреем уже после того, как он представился журналистом и предъявил удостоверение.
Всего, по данным портала US Press Freedom Tracker, при протестах и беспорядках последних двух недель имели место более 380 инцидентов в отношении свободы слова, в том числе 50 нападений на журналистов со стороны полиции, 89 случаев обстрела резиновыми пулями и более 75 случаев применения слезоточивого газа, а также 56 арестов журналистов.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
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Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который навалился коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.
Союз журналистов России ранее поддержал требование Международной федерации журналистов немедленно прекратить нападения на сотрудников СМИ, освещающих протесты в США. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти США обеспечить безопасную работу журналистов, освещающих протесты. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя инцидент с корреспондентом РИА Новости, заявил, что "все эти случаи должны быть расследованы". Кроме того, Американская неправительственная организация "Фонд свободы прессы" (Freedom of the Press Foundation) включила инцидент с журналистом РИА Новости во время протестов в Миннеаполисе в свою базу данных и в дальнейшем сообщит детали об этом случае.
МИД РФ ранее расценил инцидент с Тургиевым как проявление необоснованной жестокости, а губернатор штата Миннесота Тим Уолц извинился перед журналистами, которые были задержаны или подверглись нападению полиции в ночь на воскресенье. Министерство иностранных дел России также призвало правозащитные НПО и международные структуры отреагировать на инцидент с продюсером Sputnik в США и назвало недружественным шагом жестокость полиции по отношению к Николь Руссел. Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik во время протестов в Вашингтоне.
Российский журналист Леонид Свиридов
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280034
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Арлем ДезирСтефан ДюжаррикМиннеаполисКомитет защиты журналистовВашингтон (город)СШАВ мире
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