Трутнев поручил подготовить план развития Архангельска

"Мы поставили задачу создать конкурентоспособный вуз, являющийся центром компетенций в регионе. Это амбициозная задача. Для ее решения требуется привлечение соответствующего преподавательского состава, специалистов. При нынешнем состоянии Архангельска сделать это весьма непросто. Город нужно приводить в порядок. Готовьте видение будущего развития Архангельска, поговорите с ведущими архитекторами, посмотрите, где какие есть земельные участки, где могут быть районы для новой застройки, сколько стоит подвести туда сети", - передает слова Трутнева пресс-служба.