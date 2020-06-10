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Трутнев поручил подготовить план развития Архангельска
2020-06-10T19:18
александр цыбульский
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
арктика
юрий трутнев
архангельск
общество
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александр цыбульский, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), арктика, юрий трутнев, архангельск, общество

Трутнев поручил подготовить план развития Архангельска

19:18 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому подготовить план развития комфортной городской среды Архангельска, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Трутнев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание о проекте программы развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени Михаила Ломоносова в Архангельске на 2021-2035 годы.
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"Мы поставили задачу создать конкурентоспособный вуз, являющийся центром компетенций в регионе. Это амбициозная задача. Для ее решения требуется привлечение соответствующего преподавательского состава, специалистов. При нынешнем состоянии Архангельска сделать это весьма непросто. Город нужно приводить в порядок. Готовьте видение будущего развития Архангельска, поговорите с ведущими архитекторами, посмотрите, где какие есть земельные участки, где могут быть районы для новой застройки, сколько стоит подвести туда сети", - передает слова Трутнева пресс-служба.
Трутнев отметил, что надеется, что подготовка программы займет не более двух месяцев.
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"Жду вас в правительстве РФ. Мы проведем совещание, на которое пригласим Минстрой, Минфин, Минвостокразвития, вместе посоветуемся, как развивать Архангельск. Это принципиально для развития университета", — цитирует вице-премьера пресс-служба.
САФУ имени М. В. Ломоносова – единственный российский федеральный университет в Арктике. Вуз занимает 10 место по объему финансирования научных исследований из 17 арктических университетов мира. В университете обучаются более 24 тысяч человек по 649 основным и дополнительным образовательным программам. В университете действуют 136 программ арктической направленности, 73% выпускников трудоустраиваются в Арктическом регионе.
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Александр ЦыбульскийМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)АрктикаЮрий ТрутневАрхангельскОбщество
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