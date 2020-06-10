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Медик рассказал о переливании плазмы пациентам с COVID-19 в Петербурге
2020-06-10T19:14
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Медик рассказал о переливании плазмы пациентам с COVID-19 в Петербурге

19:14 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Переливание плазмы крови переболевших COVID-19 позволило спасти более 30 пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Курортного района Петербурга Евгений Гарбузов.
"Мы уже больше месяца используем эту методику лечения. За это время у нас 37 пациентов получили гиперимунную антиковидную плазму, 32 тяжелых пациента из этой группы выжили. Есть обнадеживающие результаты. Безусловно, это эффективный вариант лечения, поэтому мы его в настоящий момент активно применяем", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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По словам медика, переливание плазмы наиболее эффективно в первые 3-7 суток с момента проявления клинических симптомов коронавируса. "При переливании плазмы мы эффект видим на вторые-третьи сутки", - уточнил он.
Ранее в середине мая сообщалось, что в Городской больнице №40 Курортного района Петербурга плазму перелили первым трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Среди них были двое сотрудников больницы. 14 мая первый пациент, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы №40 Дмитрий Ильин, которому перелили плазму, был выписан из больницы. Он рассказал, что на второй день почувствовал себя лучше.
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По данным городского оперштаба, в Петербурге на среду подтверждено 19 466 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 313 случаев. Выздоровели 8521 человек, скончались – 482.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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