Медик рассказал о переливании плазмы пациентам с COVID-19 в Петербурге

"Мы уже больше месяца используем эту методику лечения. За это время у нас 37 пациентов получили гиперимунную антиковидную плазму, 32 тяжелых пациента из этой группы выжили. Есть обнадеживающие результаты. Безусловно, это эффективный вариант лечения, поэтому мы его в настоящий момент активно применяем", - сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".