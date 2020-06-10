Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского по Крыму, заявил, что дружба между российским и украинским народами зависит не от статуса полуострова, а от действий киевских властей.
Ранее Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, он считает, что российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
"Зеленский в своих рассуждениях, в силу недостаточного политического опыта, исходит из ложных представлений и ошибочной логики, на которой "погорел" (экс-президент Петр – ред.) Порошенко. Условие для нормализации отношений между нашими странами заключается в передаче Украине не Крыма, а права осуществлять политику в интересах своих граждан без диктата со стороны западных спонсоров. Сегодня Украина этого права лишена, поскольку полностью находится под внешним управлением, что крайне унизительно для страны, называющей себя независимой", - сказал РИА Новости Бахарев.
По его словам, очевидно, что антироссийский курс Украине навязан США и не находит поддержки у большинства населения, "способствует дальнейшей экономической деградации украинского государства и потому противоречит национальным интересам".
Депутат считает, что Киеву необходимо вернуться к политике добрососедства с Россией, это позитивно скажется на состоянии украинской экономики. "Наибольших показателей экономического роста Украина достигала за счет взаимовыгодного партнерства с Россией, без российского рынка украинская экономика просто нежизнеспособна", - подчеркнул Бахарев.
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