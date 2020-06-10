Депутат назвал рассуждения Зеленского по Крыму ложными

Депутат считает, что Киеву необходимо вернуться к политике добрососедства с Россией, это позитивно скажется на состоянии украинской экономики. "Наибольших показателей экономического роста Украина достигала за счет взаимовыгодного партнерства с Россией, без российского рынка украинская экономика просто нежизнеспособна", - подчеркнул Бахарев.