В Ленинградской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Хочу сказать, что последнюю декаду отмечается устойчивая тенденция, связанная с тем, что количество выздоровевших у нас значительно превышает количество заболевших граждан. И это, наверное, самое главное. У нас развернута 2571 койка, это 37% плюсом к тому, что нам определили по заданию Минздрава. Сегодня свободны 1108 коек стационаров и 131 койка реанимации… Для нас принципиально было, еще начиная с апреля месяца, держать 50% свободного коечного фонда, что позволяет нам сделать правильную маршрутизацию как для больных ковидом, так и тех, кто болеет внебольничной пневмонией. Потому что мы их запустили по отдельным маршрутам, чтобы максимально сохранить наши больничные учреждения от карантина", - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время в регионе 11 лабораторий по тестированию на коронавирус, ежедневно тестируется по две тысячи жителей области. Общее количество проведенных тестов в регионе - почти 140 тысяч.

"Наверное, это позволяет говорить о том, что ситуация у нас стабилизировалась, и все-таки заболевание сегодня нами полностью контролируется, и даже идет на спад", - сказал Дрозденко.

"Мы сохранили все социальные надбавки, которые действовали по врачам, и естественно, те выплаты, которые необходимы медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, - как федеральные, так и региональные выплаты. Мы зеркально ответили на ваше предложение и установили еще и региональную доплату", - добавил губернатор региона.