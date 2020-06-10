https://ria.ru/20200610/1572769646.html
В Ленинградской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
2020-06-10T18:27
2020-06-10T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр дрозденко
здоровье - общество
владимир путин
ленинградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр дрозденко, здоровье - общество, владимир путин, ленинградская область, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
в Ленинградской области
стабилизируется, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
президенту РФ Владимиру Путину
по видеосвязи в ходе рабочей встречи.
"Хочу сказать, что последнюю декаду отмечается устойчивая тенденция, связанная с тем, что количество выздоровевших у нас значительно превышает количество заболевших граждан. И это, наверное, самое главное. У нас развернута 2571 койка, это 37% плюсом к тому, что нам определили по заданию Минздрава. Сегодня свободны 1108 коек стационаров и 131 койка реанимации… Для нас принципиально было, еще начиная с апреля месяца, держать 50% свободного коечного фонда, что позволяет нам сделать правильную маршрутизацию как для больных ковидом, так и тех, кто болеет внебольничной пневмонией. Потому что мы их запустили по отдельным маршрутам, чтобы максимально сохранить наши больничные учреждения от карантина", - сказал губернатор.
По его словам, в настоящее время в регионе 11 лабораторий по тестированию на коронавирус, ежедневно тестируется по две тысячи жителей области. Общее количество проведенных тестов в регионе - почти 140 тысяч.
"Наверное, это позволяет говорить о том, что ситуация у нас стабилизировалась, и все-таки заболевание сегодня нами полностью контролируется, и даже идет на спад", - сказал Дрозденко.
"Мы сохранили все социальные надбавки, которые действовали по врачам, и естественно, те выплаты, которые необходимы медикам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, - как федеральные, так и региональные выплаты. Мы зеркально ответили на ваше предложение и установили еще и региональную доплату", - добавил губернатор региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.