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Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
2020-06-10T21:35
россия
ситуация на украине
павел климкин
владимир зеленский
республика крым
киев
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200528/1572144955.html
Проводите референдум и присоединяйтесь к Крыму, данный путь намного безопаснее для Украины.
225
Почему он ещё не в военкомате? :D
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россия
республика крым
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россия, ситуация на украине, павел климкин, владимир зеленский, республика крым, киев, украина, в мире

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

18:21 10.06.2020 (обновлено: 21:35 10.06.2020)
110139
© AP Photo / Luca BrunoЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
"Крым можно только отобрать", — написал он в твиттере.
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что полуостров вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Он уверен, что без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
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В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом. Парламентарий усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".
Аналогичной позиции придерживается также депутат Наталья Поклонская. Она напомнила о политике ненависти, которую Киев ведет в отношении крымчан, и попытках лишить жителей полуострова питьевой воды.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Обсудить 98
РоссияСитуация на УкраинеПавел КлимкинВладимир ЗеленскийРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Проводите референдум и присоединяйтесь к Крыму, данный путь намного безопаснее для Украины.
10 июня, 18:36
Hellhound .
1823100012
Почему он ещё не в военкомате? :D
10 июня, 18:22
IKIvan K
100330003
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