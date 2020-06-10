Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.

В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом. Парламентарий усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".