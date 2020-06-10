https://ria.ru/20200610/1572768980.html
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
2020-06-10T18:21
2020-06-10T21:35
россия
ситуация на украине
павел климкин
владимир зеленский
республика крым
киев
украина
в мире
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Hellhound .
Проводите референдум и присоединяйтесь к Крыму, данный путь намного безопаснее для Украины.
225
Ivan K
Почему он ещё не в военкомате? :D
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россия
республика крым
киев
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россия, ситуация на украине, павел климкин, владимир зеленский, республика крым, киев, украина, в мире
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского
о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
По словам экс-главы украинской дипломатии, в России добровольно никто не откажется от полуострова.
"Крым можно только отобрать", — написал он в твиттере
.
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что полуостров вернется под контроль Киева
, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Он уверен, что без возвращения Крыма у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом. Парламентарий усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".
Аналогичной позиции придерживается также депутат Наталья Поклонская. Она напомнила о политике ненависти, которую Киев ведет в отношении крымчан, и попытках лишить жителей полуострова питьевой воды.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором около 96% избирателей на полуострове выступили за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".