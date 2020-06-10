Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении MH17 до 22 июня

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 продолжатся 22 июня, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу в среду.
Слушания по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились 8 июня. В течение трех дней гособвинение подробно представляло суду результаты расследования авиакатастрофы.
"Защита получит возможность ответить на представленную в эти дни позицию гособвинения... Чтобы защита смогла подготовиться, слушания будут отложены до 22 июня, 10.00 (11.00 мск - ред.)", - сказал судья, подводя итоги судебного заседания в среду.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
9 июня, 15:06Сказано в эфире"Что-то фантастическое". Юрист о позиции Украины на суде по MH17Киев не предоставил суду по катастрофе рейса МН17 первичных данных с радаров, сообщил нидерландский прокурор в ходе судебного заседания. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik отметил, что Киев занял позицию сокрытия информации по данному делу.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.