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Распространение нового коронавируса
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В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763
2020-06-10T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763

17:59 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Таджикистане в среду составило 4763, за сутки выявили 73 новых заболевших, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 73 человека, до 4763 человек, всего вылечились 2947", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 1002 человека, число умерших с прошлой среды осталось прежним – 48 человек, за сутки 132 человека вылечились и были выписаны из медучреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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