В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763

"В Таджикистане за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 73 человека, до 4763 человек, всего вылечились 2947", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с диагнозом COVID-19 в стране сейчас госпитализированы 1002 человека, число умерших с прошлой среды осталось прежним – 48 человек, за сутки 132 человека вылечились и были выписаны из медучреждений.