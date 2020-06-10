https://ria.ru/20200610/1572767666.html
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
2020-06-10T17:58
2020-06-10T17:59
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
политика
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александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, политика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что желает Александру Дрозденко
успехов на выборах губернатора Ленинградской области
.
Путин в среду провел с губернатором Ленинградской области рабочую встречу по видеосвязи. Дрозденко отметил, что срок его полномочий главы региона заканчивается в сентябре 2020 года. Он попросил президента "согласовать его кандидатуру" для участия в предстоящих выборах главы региона.
"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово скажут избиратели", - ответил Путин.
"А я со своей стороны желаю вам успехов", - добавил президент.
Среди позитивных результатов работы губернатора Путин отметил увеличение численности постоянного населения - рост 3,4% при небольшом спаде по России в целом.
"Все это в целом неплохо", - сказал Путин.
Президент также отметил, что уровень безработицы в Ленобласти ниже, чем по стране.
В мае 2012 года заксобрание Ленинградской области по представлению президента РФ наделило Дрозденко полномочиями губернатора региона. В сентябре 2015 года Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти, набрав 82,1% голосов.