Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572767666.html
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
2020-06-10T17:59
александр дрозденко
владимир путин
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://ria.ru/20200610/1572756481.html
ленинградская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572767666.html?chat_room_id=1572767666
Новости
ru-RU
715
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_0:0:2988:1681_1200x0_80_0_0_e203d83902526d49da4cef6ca463c12e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_76:0:2807:2048_1200x0_80_0_0_55ca23a46b6e5d4ffe2c62065e451fbb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572767409_417:0:2465:2048_1200x0_80_0_0_b1eee6ed3239bf74be6a66f2d0761aec.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, владимир путин, ленинградская область, политика

Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах

17:58 10.06.2020 (обновлено: 17:59 10.06.2020)
715
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что желает Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Путин в среду провел с губернатором Ленинградской области рабочую встречу по видеосвязи. Дрозденко отметил, что срок его полномочий главы региона заканчивается в сентябре 2020 года. Он попросил президента "согласовать его кандидатуру" для участия в предстоящих выборах главы региона.
"Конечно, Александр Юрьевич, у вас есть моральное право претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово скажут избиратели", - ответил Путин.
"А я со своей стороны желаю вам успехов", - добавил президент.
Среди позитивных результатов работы губернатора Путин отметил увеличение численности постоянного населения - рост 3,4% при небольшом спаде по России в целом.
Александр Дрозденко
Вчера, 15:58Ленинградская область
Дрозденко: рост промышленности Ленобласти в 2019 году – 105%
"Все это в целом неплохо", - сказал Путин.
Президент также отметил, что уровень безработицы в Ленобласти ниже, чем по стране.
В мае 2012 года заксобрание Ленинградской области по представлению президента РФ наделило Дрозденко полномочиями губернатора региона. В сентябре 2015 года Дрозденко победил на выборах губернатора Ленобласти, набрав 82,1% голосов.
8200125
Обсудить 0
Александр ДрозденкоВладимир ПутинЛенинградская областьПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве
Рапота: экономика - основа стратегии развития Союзного государства
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космодрома Байконур
Парламентское Собрание поддержит программы по космосу и транспорту
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в преследовании верующих
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Члены станичного казачьего общества Рузского муниципального района имени Л. М. Доватора патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Госдуму внесли проект о деятельности казачьих обществ
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве в среду выпало около 20 миллиметров осадков
Николай Стремский в зале суда
Суд в Оренбурге продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России еще 98 военных вылечились от коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Автомобиль медицинской помощи
СМИ: в Китае семь горняков остались под завалами после взрыва на шахте
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность возобновления межливийского диалога
Александр Дрозденко
Дрозденко: рост промышленности Ленобласти в 2019 году – 105%
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния