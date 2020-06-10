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Ленинградская область
Ленинградская область
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Дрозденко: в 2019 году оборот МСП вырос на 19% и составил 510 млрд рублей
2020-06-10T17:56
ленинградская область
александр дрозденко
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александр дрозденко

Дрозденко: в 2019 году оборот МСП вырос на 19% и составил 510 млрд рублей

17:56 10.06.2020
41
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. За 2019 год количество субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области увеличилось на 3,5 тысячи и как итог - оборот предприятий вырос на 19% и составил 510 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко, отчитываясь перед депутатами областного законодательного собрания об итогах работы правительства за 2019 год.
Он отметил, что прошедший год был очень позитивным в части развития малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, составила почти 200 тысяч человек.
"Оборот предприятий вырос на 19% и составил 510 миллиардов рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от субъектов МСП превысили 50 миллиардов рублей (на 10,5% выше уровня 2018 года)", - отметил Дрозденко.
Он пояснил, что во многом такие результаты стали возможны благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ноябре 2019 года в регионе открыт Центр "Мой бизнес" на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Кроме того, с 1 января 2020 года Ленинградская область вступила в эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который направлен на стимулирование самозанятых граждан к легализации доходов. И первый этап проекта – широкая информационная кампания – уже начат.
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"К сожалению, в нынешней ситуации именно малый бизнес, микропредприятия и индивидуальные предприниматели в большей степени пострадали от ограничительным мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Хочу подчеркнуть, что мы оперативно отреагировали на ситуацию. Уже в марте мы начали внедрять меры поддержки, которые включают и прямые денежные выплаты, и меры по снижению нагрузки по налогообложению и арендной плате", - сказал губернатор.
При этом он добавил, что в регионе действуют 19 региональных мер, которые вошли в проект общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста и долгосрочных структурных изменений в экономике.
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