Дрозденко: в 2019 году оборот МСП вырос на 19% и составил 510 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. За 2019 год количество субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области увеличилось на 3,5 тысячи и как итог - оборот предприятий вырос на 19% и составил 510 миллиардов рублей, сообщил глава региона . За 2019 год количество субъектов малого и среднего бизнеса Ленинградской области увеличилось на 3,5 тысячи и как итог - оборот предприятий вырос на 19% и составил 510 миллиардов рублей, сообщил глава региона Александр Дрозденко , отчитываясь перед депутатами областного законодательного собрания об итогах работы правительства за 2019 год.

Он отметил, что прошедший год был очень позитивным в части развития малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, составила почти 200 тысяч человек.

"Оборот предприятий вырос на 19% и составил 510 миллиардов рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от субъектов МСП превысили 50 миллиардов рублей (на 10,5% выше уровня 2018 года)", - отметил Дрозденко.

Он пояснил, что во многом такие результаты стали возможны благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ноябре 2019 года в регионе открыт Центр "Мой бизнес" на базе Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области. Кроме того, с 1 января 2020 года Ленинградская область вступила в эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", который направлен на стимулирование самозанятых граждан к легализации доходов. И первый этап проекта – широкая информационная кампания – уже начат.

"К сожалению, в нынешней ситуации именно малый бизнес, микропредприятия и индивидуальные предприниматели в большей степени пострадали от ограничительным мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. Хочу подчеркнуть, что мы оперативно отреагировали на ситуацию. Уже в марте мы начали внедрять меры поддержки, которые включают и прямые денежные выплаты, и меры по снижению нагрузки по налогообложению и арендной плате", - сказал губернатор.