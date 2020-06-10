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Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
2020-06-10T17:54
волгоград
происшествия
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волгоград, происшествия

Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге

17:36 10.06.2020 (обновлено: 17:54 10.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ВОЛГОГРАД, 10 июня - РИА Новости. Суд в Волгограде оправдал владельца лодочной станции Леонида Жданова по делу о гибели 11 человек на Волге в результате столкновения баржи с катамараном, сообщил РИА Новости адвокат Жданова Николай Висков.
Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний. Владелец пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, Жданов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев обвиняется в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации прокуратуры, уголовное дело против Хахалева не было прекращено в связи с его гибелью по требованию родственников, которые считают его невиновным. При этом, по словам адвоката Хахалева по уголовному делу Игоря Васильева, потерпевшая сторона подала к его матери иск на возмещение компенсации морального ущерба.
Слушание дела в Ворошиловском районном суде Волгограда началось в июле 2019 года.
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В среду Ворошиловский районный суд вынес приговор Жданову. Заседание проходило без журналистов, из-за ограничений в период режима самоизоляции на слушание допустили только участников процесса.
"Оправдан (Жданов - ред). Суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями", - сообщил Висков.
"Решение правильное, адекватное. Спасибо всем за поддержку", - сказал журналистам после заседания Жданов.
Ранее сообщалось, что суд вынес решение и по делу Хахалева, он признан виновным, но в связи со смертью уголовное дело прекращено.
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