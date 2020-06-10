Американский способ заваривания чая признали отвратительным

Девушки хотели сделать чай с молоком, как в Британии. Для этого они поставили чашку с водопроводной водой в микроволновую печь, затем добавили туда молоко и только после этого положили чайный пакетик. В конце ролика авторы сыплют в напиток большое количество сахара.