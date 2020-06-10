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Американский способ заваривания чая признали отвратительным
2020-06-10T18:45
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великобритания, сша, twitter, чай, в мире

Американский способ заваривания чая признали отвратительным

17:31 10.06.2020 (обновлено: 18:45 10.06.2020)
15269
© Pixabay / congerdesignЧай
Чай
© Pixabay / congerdesign
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Американские блогерши сняли на видео свой способ заваривания чая и стали объектом насмешек и критики со стороны пользователей Сети. Ролик опубликован в TikTok.
Девушки хотели сделать чай с молоком, как в Британии. Для этого они поставили чашку с водопроводной водой в микроволновую печь, затем добавили туда молоко и только после этого положили чайный пакетик. В конце ролика авторы сыплют в напиток большое количество сахара.
 
Комментаторы в соцсети возмутились предложенным способом и назвали его отвратительным, а также посоветовали блогершам начать использовать чайник вместо микроволновки. Некоторые пользователи рассказали о "правильном" приготовлении британского чая — сначала нужно заварить пакетик, затем добавить молоко и сахар.
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На видео также отреагировал британский журналист Оуэн Джонс. Он разместил в своем твиттере ролик и в шутку призвал немедленно отменить Декларацию независимости США. В комментариях к твиту пользователи также осудили женщин.
"Этим людям нужна помощь", — написал Qikzsd.
“Вы только что испортили мой день. Надеюсь, вы счастливы", — обратился к журналисту OutcastMunkee.
"Я не могу поверить, что это серьезно. Над нами шутит американский чайный преступник", — сыронизировал LoganWestbrook.
Однако нашлись и те, кто поддержал авторов ролика.
"Окей, я американец, и хотел бы понять, что с этим не так", — заявил Fitzy205.
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Andrey Kuleshov
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НЕНиколай Ефимов
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