https://ria.ru/20200610/1572765599.html
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
2020-06-10T17:31
2020-06-10T18:45
великобритания
сша
twitter
чай
в мире
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Andrey Kuleshov
В каком порядке кладется пакетик не имеет значения. Это все равно не чай
30
Николай Ефимов
Вы только что испортили мой день. Надеюсь, вы счастливы
21
15
великобритания
сша
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великобритания, сша, twitter, чай, в мире
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости
. Американские блогерши сняли на видео свой способ заваривания чая и стали объектом насмешек и критики со стороны пользователей Сети. Ролик опубликован в TikTok
.
Девушки хотели сделать чай с молоком, как в Британии. Для этого они поставили чашку с водопроводной водой в микроволновую печь, затем добавили туда молоко и только после этого положили чайный пакетик. В конце ролика авторы сыплют в напиток большое количество сахара.
Комментаторы в соцсети возмутились предложенным способом и назвали его отвратительным, а также посоветовали блогершам начать использовать чайник вместо микроволновки. Некоторые пользователи рассказали о "правильном" приготовлении британского чая — сначала нужно заварить пакетик, затем добавить молоко и сахар.
На видео также отреагировал британский журналист Оуэн Джонс. Он разместил в своем твиттере
ролик и в шутку призвал немедленно отменить Декларацию независимости США. В комментариях к твиту пользователи также осудили женщин.
"Этим людям нужна помощь", — написал Qikzsd
.
“Вы только что испортили мой день. Надеюсь, вы счастливы", — обратился к журналисту OutcastMunkee
.
"Я не могу поверить, что это серьезно. Над нами шутит американский чайный преступник", — сыронизировал LoganWestbrook
.
Однако нашлись и те, кто поддержал авторов ролика.
"Окей, я американец, и хотел бы понять, что с этим не так", — заявил Fitzy205
.