Рабочая группа при Госдуме доработает проект о мобильной торговле

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Государственная Дума вернется к обсуждению законопроекта о регулировании нестанционарной торговли, для его доработки будет создана рабочая группа, заявил председатель нижней палаты парламента Государственная Дума вернется к обсуждению законопроекта о регулировании нестанционарной торговли, для его доработки будет создана рабочая группа, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

В среду в Госдуме проходит "правительственный час" с участием главы минпромторга РФ Дениса Мантурова . В ходе выступления министр попросил Думу вернуться к обсуждению законопроекта о нестационарной торговле.

Проект был внесен в ГД правительством России в 2018 году, в 2019-м думский комитет по экономической политике рекомендовал принять его в первом чтении.

Как пояснил Володин, рассмотрение законопроекта было отложено после консультаций с правительством и Советом Федерации

"Ожидаем поправки, которые правительство должно было внести. Если мы примем решение к нему (законопроекту) вернуться, будет правильно создать рабочую группу во главе с (вице-спикером ГД) Алексеем Васильевичем Гордеевым", - сказал Володин, отметив необходимость проведения соответствующих консультаций с Совфедом.