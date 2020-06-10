https://ria.ru/20200610/1572765545.html
Рабочая группа при Госдуме доработает проект о мобильной торговле
2020-06-10T14:31
2020-06-10T17:44
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
политика
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госдума рф, единая россия, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Государственная Дума вернется к обсуждению законопроекта о регулировании нестанционарной торговли, для его доработки будет создана рабочая группа, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
.
В среду в Госдуме
проходит "правительственный час" с участием главы минпромторга РФ Дениса Мантурова
. В ходе выступления министр попросил Думу вернуться к обсуждению законопроекта о нестационарной торговле.
Проект был внесен в ГД правительством России в 2018 году, в 2019-м думский комитет по экономической политике рекомендовал принять его в первом чтении.
Как пояснил Володин, рассмотрение законопроекта было отложено после консультаций с правительством и Советом Федерации
.
"Ожидаем поправки, которые правительство должно было внести. Если мы примем решение к нему (законопроекту) вернуться, будет правильно создать рабочую группу во главе с (вице-спикером ГД) Алексеем Васильевичем Гордеевым", - сказал Володин, отметив необходимость проведения соответствующих консультаций с Совфедом.
Как ожидается, в состав рабочей группы войдут глава комитета ГД по экономполитике Сергей Жигарев, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
, председатель комитета Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко
, депутат от "Единой России
" Виктор Кидяев
, представители думских фракций и минпромторга.
"Тогда оперативно включимся в работу и попробуем законопроект рассмотреть в течение весенней сессии", - сказал Володин.