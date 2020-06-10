Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200610/1572765339.html
Оренбург и Самару соединят четыре полосы дороги "Европа — Западный Китай"
2020-06-10T17:27
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_8b38247a9dcacb6ccce5d82abf7b5bea.jpg
https://ria.ru/20200610/1572752277.html
оренбургская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572765339.html?chat_room_id=1572765339
Новости
ru-RU
55
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_8b38247a9dcacb6ccce5d82abf7b5bea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_f34bde88b286ffe5663956d2d5aa69aa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441520_336:0:2384:2048_1200x0_80_0_0_e5d492361ad1a76ffed7257aebbc4735.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, оренбургская область, общество

Оренбург и Самару соединят четыре полосы дороги "Европа — Западный Китай"

17:27 10.06.2020
55
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство дороги
Строительство дороги
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Участок трассы М5 "Урал", входящей в международную дорогу Европа- Западный Китай, между Оренбургом и Самарой расширится с двух до четырех полос, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"По поручению Федерального дорожного агентства по вопросам развития международного транспортного маршрута Европа–Западный Китай начались проектные работы по капитальному ремонту трассы М5 "Урал". Четырехполосная автодорога появится через несколько лет, капремонт пройдет на участке между Оренбургом и Самарой ", - сказал Паслер.
Глава региона рассказал, что "благодаря совместной работе с правительством России, Оренбургская область становится полноценным транзитным регионом с развитой дорожной сетью.
Он отметил, что федеральные дорожники проведут капитальный ремонт шести километрового участка М-5 Урал подъезд к городу Оренбургу.
"На участке – подъезда к Оренбургу проезжую часть расширят с 7,5 метра до 20,5 метра. Здесь будут отремонтированы примыкания к населенным пунктам Подгородняя Покровка, Соловьевка. На всем протяжении ремонтного участка будут обустроены тротуары с пешеходным ограждением, установлены линии электроосвещения, оборудуют четыре автобусные остановки", - уточнил Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Вчера, 15:24Оренбургская область
Оренбургская область подписала соглашение о лизинге сельхозтехники
Более того, на трассе установят более тысячи квадратных метров шумоизоляционных защитных экранов, которые помогут снизить дискомфорт для горожан от соседства с трассой, интенсивность движения по которой достигает более 8285 тысяч автомобилей в сутки.
Для обеспечения безопасности участников движения обновят барьерное ограждение, смонтируют противоослепляющие экраны и сигнальные столбики.
Глава региона отметил , что на сегодняшний день готовятся еще 15 проектов по капремонту участков этой трассы, где общая протяженность ремонта составит более ста километров. 
"Одновременно идёт проектирование работ по расширению до четырех полос дороги Оренбург - Соль-Илецк – граница с Казахстаном. На этом участке будет капитально отремонтировано 65 км автомобильной дороги. Интенсивность движения в летний период в районе Соль-Илецка превышает 12000 автомобилей в сутки", - сказал он.
Паслер отметил, что этот масштабный инфраструктурный проект будет реализован совместно с министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством.
200000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
Загруженность дорог Москвы достигла девяти баллов
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Готовность путепровода в подмосковном Дедовске составляет 75%
Города России. Сургут
Сургутский район ХМАО втрое увеличил финансирование ремонта дорог
Сотрудник ДПС на месте аварии
На Звенигородском шоссе в Москве затруднено движение из-за массового ДТП
Подтопление в Подмосковье
В Новой Москве автомобильный мост размыло паводком, движение закрыто
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил с замглавы МИД Китая борьбу с коронавирусом
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
В Верхневолжье в 2020 году отремонтируют 536 км дорог
Внесение наличных денег в банкомат
Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей
Пункт пропуска Редьки-Красная горка на трассе М1 на белорусско-российской границе
Рапота рассказал, для чего Союзному государству нужны скоростные дороги
Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода
Транспортную развязку в Нижнем Новгороде построят к 800-летию города
Мороженое
В "Магните" рассказали о росте спроса на мороженое и средства для загара
Вид на храм Сваямбунатх в Катманду, Непал
Парламент Непала начал обсуждение новой политической карты страны
Врачи и пациент
Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
Таможенный и пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе
Коронавирус не прервал экономические связи Китая и России, заявил посол
Пекин
Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния