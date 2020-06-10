Оренбург и Самару соединят четыре полосы дороги "Европа — Западный Китай"

ОРЕНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Участок трассы М5 "Урал", входящей в международную дорогу Европа- Западный Китай, между Участок трассы М5 "Урал", входящей в международную дорогу Европа- Западный Китай, между Оренбургом Самарой расширится с двух до четырех полос, сообщил РИА Новости губернатор Оренбургской области Денис Паслер

"По поручению Федерального дорожного агентства по вопросам развития международного транспортного маршрута Европа–Западный Китай начались проектные работы по капитальному ремонту трассы М5 "Урал". Четырехполосная автодорога появится через несколько лет, капремонт пройдет на участке между Оренбургом и Самарой ", - сказал Паслер.

Глава региона рассказал, что "благодаря совместной работе с правительством России, Оренбургская область становится полноценным транзитным регионом с развитой дорожной сетью.

Он отметил, что федеральные дорожники проведут капитальный ремонт шести километрового участка М-5 Урал подъезд к городу Оренбургу.

"На участке – подъезда к Оренбургу проезжую часть расширят с 7,5 метра до 20,5 метра. Здесь будут отремонтированы примыкания к населенным пунктам Подгородняя Покровка, Соловьевка. На всем протяжении ремонтного участка будут обустроены тротуары с пешеходным ограждением, установлены линии электроосвещения, оборудуют четыре автобусные остановки", - уточнил Паслер.

Более того, на трассе установят более тысячи квадратных метров шумоизоляционных защитных экранов, которые помогут снизить дискомфорт для горожан от соседства с трассой, интенсивность движения по которой достигает более 8285 тысяч автомобилей в сутки.

Для обеспечения безопасности участников движения обновят барьерное ограждение, смонтируют противоослепляющие экраны и сигнальные столбики.

Глава региона отметил , что на сегодняшний день готовятся еще 15 проектов по капремонту участков этой трассы, где общая протяженность ремонта составит более ста километров.

"Одновременно идёт проектирование работ по расширению до четырех полос дороги Оренбург - Соль-Илецк – граница с Казахстаном . На этом участке будет капитально отремонтировано 65 км автомобильной дороги. Интенсивность движения в летний период в районе Соль-Илецка превышает 12000 автомобилей в сутки", - сказал он.