Киев ищет компромиссы в отношениях с Венгрией, заявил глава МИД Украины

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Украинские дипломаты ищут компромиссы в отношениях с Венгрией, однако не позволят вмешиваться во внутренние дела страны, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В конце мая Кулеба посетил Венгрию, чтобы обсудить с венгерским коллегой Петером Сийярто решение проблемных вопросов двусторонних отношений.
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"Дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности, интересам нашей евроантлантической интеграции и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в своем Facebook.
По его словам, Украина отклоняет требования дополнительно менять закон об образовании, как того требует венгерская сторона.
"Ни одна иностранная держава не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - добавил Кулеба.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до конца 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.
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