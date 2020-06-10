Суд в Лондоне отклонил ходатайство экс-главы ВЭБа об аресте Дерипаски

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона отклонил ходатайство бывшего главы ВЭБа и экс-замминистра финансов РФ Владимира Чернухина о тюремном заключении его оппонента по делу о "Трехгорной мануфактуре" Олега Дерипаски за неуважение к суду. Соответствующее решение в среду вынес судья Эндрю Бейкер, судебное заключение имеется в распоряжении РИА Новости.
Чернухин и Дерипаска на протяжение нескольких лет вели тяжбу по вопросу о владении компанией "Трехгорная мануфактура".
По мнению судьи, ходатайство Чернухина было продиктовано личными мотивами.
"Я пришел к выводу, что это заявление о неуважении к суду является злоупотребление судебным процессом, и оно должно быть отклонено", - сказал судья во время слушаний в среду, которые проводились в формате видеоконференции.
По словам Дерипаски, иск Чернухина не имел под собой никаких оснований. "Это просто злоупотребление судебной системой со стороны оппонента, его личная вендетта с целью опорочить мое имя и репутацию. Жаль, что участникам процесса пришлось потратить на этот иск время и силы", - передал РИА Новости слова Дерипаски его представитель.
Судебная тяжба между "Базэлом" Дерипаски и Чернухиным о владении мануфактурой длится несколько лет. В 2017 году Лондонский арбитраж признал Чернухина совладельцем компании "Трехгорная мануфактура" и обязал компанию Дерипаски, которая считалась владельцем мануфактуры с 2002 года, выплатить бывшему чиновнику 95,2 миллиона долларов. Апелляционная инстанция также приняла позицию Чернухина. В конце 2019 года структуры Дерипаски выплатили требуемую сумму Чернухину.
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