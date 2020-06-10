Эр-Рияд потребовал единства исламского мира в отношении планов Израиля

"Мы требуем от исламского мира занять единую позицию по отношению к планам Израиля и предпринять все действия для остановки их замыслов, а также призываем международное сообщество занять четкую и единую позицию, чтобы вынудить Израиль прекратить свои действия", - сказал Аль Сауд, чье выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария". Он назвал палестинскую проблему одной из самых важных для арабского мира.