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Эр-Рияд потребовал единства исламского мира в отношении планов Израиля
2020-06-10T16:37
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
саудовская аравия
палестина
израиль
в мире
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махмуд аббас, биньямин нетаньяху, саудовская аравия, палестина, израиль, в мире

Эр-Рияд потребовал единства исламского мира в отношении планов Израиля

16:37 10.06.2020
1146
© РИА НовостиЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости
Эр-Рияд. Архивное фото
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд потребовал от исламского мира занять единую позицию в отношении планов Израиля аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана.
Саудовская Аравия инициировала проведение в среду экстренной встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в связи с планами Израиля с 1 июля аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.
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"Мы требуем от исламского мира занять единую позицию по отношению к планам Израиля и предпринять все действия для остановки их замыслов, а также призываем международное сообщество занять четкую и единую позицию, чтобы вынудить Израиль прекратить свои действия", - сказал Аль Сауд, чье выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария". Он назвал палестинскую проблему одной из самых важных для арабского мира.
Он заявил о поддержке королевством усилий для возобновления палестино-израильских переговоров "в соответствии с решениями международного права для достижения справедливого и всеобъемлющего решения. отвечающего чаяниям палестинского народа". Глава саудовского МИД расценил заявление премьер-министра Израиля о намерении присоединить оккупированные палестинские территории на Западном берегу как "опасное развитие событий, которое угрожает шансам на возобновление мирного процесса и достижение безопасности и стабильности в регионе".
В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с 1 июля Израиль установит суверенитет над частью палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех договоренностей с Израилем и США.
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Махмуд АббасБиньямин НетаньяхуСаудовская АравияПалестинаИзраильВ мире
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