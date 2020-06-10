В Казахстане загорелся мусорный полигон близ Алма-Аты

АЛМА-АТА, 10 июн - РИА Новости. Пожар площадью три гектара возник в среду на мусорном полигоне в Алма-Атинской области Казахстана, к ликвидации возгорания планируется привлечь вертолет, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании твердых бытовых отходов на мусорном полигоне на 35-м километре трассы Алма-Ата - Усть-Каменогорск поступило спасателям в 14.26 (11.26 мск).
"Предварительная площадь горения составляет три гектара. Общая площадь свалки - 38 гектаров. Распространению возгорания способствует наличие ветра скоростью три метра в секунду с порывами до семи метров в секунду", - отмечается в сообщении ДЧС.
К ликвидации пожара привлечены более 50 сотрудников ДЧС региона, а также коммунальных предприятий и местных исполнительных органов, задействовано девять единиц техники.
"В случае улучшения погодных условий для ликвидации будет привлечен вертолет АО "Казавиаспас" с водосливным устройством", - говорится в пресс-релизе.
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