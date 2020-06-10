Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла

"Переносы вируса между странами были множественными, это не десять заносов, это десятки, если не сотни заносов вируса между странами, поэтому закрытие границ в январе - феврале было очень оправдано и очень своевременно, но держать закрытыми границы сейчас, на мой взгляд, бессмысленно, потому что вирус настолько широко распространён во всех странах, что сейчас уже перенос вируса через границу не будет иметь большого эпидемиологического значения",- сказал Лукашев на онлайн-трансляции Международной конференции "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".