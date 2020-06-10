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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572757870.html
Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла
2020-06-10T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российская академия наук
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российская академия наук, общество

Эксперт объяснил, почему закрывать границы из-за COVID-19 нет смысла

16:13 10.06.2020
612
© REUTERS / Christian HartmannОтдыхающие в Люксембургском саду в Париже
Отдыхающие в Люксембургском саду в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Закрытие границ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции было правильным решением в январе-феврале, но держать границы закрытыми сейчас не имеет смысла, так как вирус распространился уже во всех странах, считает член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Лукашев.
"Переносы вируса между странами были множественными, это не десять заносов, это десятки, если не сотни заносов вируса между странами, поэтому закрытие границ в январе - феврале было очень оправдано и очень своевременно, но держать закрытыми границы сейчас, на мой взгляд, бессмысленно, потому что вирус настолько широко распространён во всех странах, что сейчас уже перенос вируса через границу не будет иметь большого эпидемиологического значения",- сказал Лукашев на онлайн-трансляции Международной конференции "Коронавирусная инфекция: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что в каждой стране в первые недели, когда там появился вирус, было неизвестно о нем, в течение некоторого времени невозможно было определить его распространение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийская академия наукОбщество
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