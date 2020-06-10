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Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
2020-06-10T17:26
владимир долинский
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

16:10 10.06.2020 (обновлено: 17:26 10.06.2020)
114240
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Долинский
Актер Владимир Долинский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Владимир Долинский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Соображениями он поделился с газетой "Московский комсомолец".
Долинский назвал аварию трагедией как для семьи погибшего в ней Сергея Захарова, так и для Михаила Ефремова. При этом он отметил, что последний "давно шел к этому".

"Он давно свою жизнь ломал, ломал алкоголем. Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что-то другое. <…> Это его рок", — сказал он.

Комментируя вероятность заключения Ефремова, Долинский заявил, что и в местах лишения свободы люди живут — "от письма до письма".
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
9 июня, 15:26
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
"В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать", — сказал актер.
Долинский отметил, что сам попал в тюрьму в молодом возрасте. По его словам, это ему и помогло.

"Самое страшное — попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", — добавил он и выразил сочувствие родным коллеги.

Актер считает, что смягчить наказание для Ефремова может только "чудо".
Иван Охлобыстин
9 июня, 17:01
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов на внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.
Как выяснилось, Ефремов был пьян, а позже у него в крови нашли следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пока что суд оправил его под домашний арест.
Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Вчера, 09:09
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
3251814392944
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Владимир ДолинскийСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМосква
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