Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России Заслуженный артист России Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Соображениями он поделился с газетой " Московский комсомолец ".

Долинский назвал аварию трагедией как для семьи погибшего в ней Сергея Захарова , так и для Михаила Ефремова . При этом он отметил, что последний "давно шел к этому".

"Он давно свою жизнь ломал, ломал алкоголем. Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что-то другое. <…> Это его рок", — сказал он.

Комментируя вероятность заключения Ефремова, Долинский заявил, что и в местах лишения свободы люди живут — "от письма до письма".

"В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать", — сказал актер.

Долинский отметил, что сам попал в тюрьму в молодом возрасте. По его словам, это ему и помогло.

"Самое страшное — попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", — добавил он и выразил сочувствие родным коллеги.

Актер считает, что смягчить наказание для Ефремова может только "чудо".

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов на внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.

Как выяснилось, Ефремов был пьян, а позже у него в крови нашли следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пока что суд оправил его под домашний арест.