https://ria.ru/20200610/1572757654.html
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
2020-06-10T16:10
2020-06-10T17:26
владимир долинский
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
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Арсений Новиков
Его давно надо было изолировать!
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владимир долинский, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Заслуженный артист России Владимир Долинский
высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Соображениями он поделился с газетой "Московский комсомолец
".
Долинский назвал аварию трагедией как для семьи погибшего в ней Сергея Захарова
, так и для Михаила Ефремова
. При этом он отметил, что последний "давно шел к этому".
"Он давно свою жизнь ломал, ломал алкоголем. Не могло все это закончиться иначе, если бы не эта авария, то с Мишей случилось бы что-то другое. <…> Это его рок", — сказал он.
Комментируя вероятность заключения Ефремова, Долинский заявил, что и в местах лишения свободы люди живут — "от письма до письма".
"В тюрьме есть свой ритм и распорядок жизни, очень трудные и своеобразные. Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать", — сказал актер.
Долинский отметил, что сам попал в тюрьму в молодом возрасте. По его словам, это ему и помогло.
"Самое страшное — попасть туда больным, в тюрьме тебя никто лечить не станет", — добавил он и выразил сочувствие родным коллеги.
Актер считает, что смягчить наказание для Ефремова может только "чудо".
ДТП на Смоленской площади в Москве
произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов на внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.
Как выяснилось, Ефремов был пьян, а позже у него в крови нашли следы наркотиков. Против актера возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пока что суд оправил его под домашний арест.
Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.