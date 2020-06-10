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В Югре локализовали лесной пожар
2020-06-10T16:10
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Югре локализовали лесной пожар

16:09 10.06.2020 (обновлено: 16:10 10.06.2020)
75
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Лесной пожар в городе Югорск (ХМАО) удалось локализовать на пяти гектарах, тушение осложняется отсутствием поблизости источников водоснабжения, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее в ведомстве сообщили о пожаре, который начался около 15.30 (13.30 мск) на улице Кондинской в Югорске, огонь тушат почти 100 человек и свыше 20 единиц техники.
Представитель МЧС пояснял РИА Новости, что загорелся порубочный материал недалеко от строящегося жилого микрорайона, и огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Площадь пожара составляла 3 гектара, также в МЧС сообщали, что угрозы населенному пункту нет, об эвакуации жителей близлежащих районов речи пока не идет.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В 17.45 (15.45 мск) пожар локализован на площади 5 гектаров", - говорится в сообщении.
Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости естественных источников водоснабжения, подчеркнули в МЧС. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 1,5 километра от места происшествия, поэтому спасатели организовали подвоз воды от ближайшего источника.
Лесной пожар
6 июня, 06:16
В России за сутки потушили 24 лесных пожара
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Ханты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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