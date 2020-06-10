Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200610/1572755424.html
Итальянские карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси
2020-06-10T15:48
культура
бэнкси
франция
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154997/75/1549977596_0:148:615:494_1200x0_80_0_0_bd1f256e4cfa23edd2fe5e984d6b722b.jpg
https://ria.ru/20200525/1571953389.html
франция
италия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572755424.html?chat_room_id=1572755424
Новости
ru-RU
336
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154997/75/1549977596_0:148:615:494_1200x0_80_0_0_bd1f256e4cfa23edd2fe5e984d6b722b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154997/75/1549977596_0:149:615:610_1200x0_80_0_0_9c491499336206e03455c62f63255253.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154997/75/1549977596_0:143:615:758_1200x0_80_0_0_e1c0288d1710736d96a5eb815b9355ac.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бэнкси, франция, италия, в мире

Итальянские карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси

15:48 10.06.2020
336
© Фото : BataclanРабота Бэнкси на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа Бэнкси на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
© Фото : Bataclan
Работа Бэнкси на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан". Архивное фото
РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили работу знаменитого уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", сообщили РИА Новости в управлении карабинеров города Терамо в области Абруццо.
Рисунок был сделан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года и изображает силуэт скорбящей девушки. Он появился на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем Instagram.
Подробности операции прокуратура столицы Абруццо города Аквила обещает рассказать на пресс-конференции в четверг. Как заявил прокурор Аквилы Микеле Ренцо, обнаружение работы уличного художника произошло благодаря совместной операции итальянских и французских правоохранителей.
Как отмечает в этой связи газета la Repubblica, граффити осталось неповрежденным. Согласно воссозданной картине инцидента, неизвестные вырезали фрагмент двери "Батаклана" при помощи болгарок, а затем скрылись на грузовике.
Рабочий закрашивает граффити-портрет Бродского напротив Дома Мурузи в Санкт-Петербурге
25 мая, 14:15Культура
В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток
200001
Обсудить 0
КультураБэнксиФранцияИталияВ мире
Рекомендуем
Театр Глобусв Лондоне
СМИ: археологи обнаружили развалины первого британского театра
Российские рубли
В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
Сотрудники шведской полиции
Полиция эвакуировала посетителей ТЦ в Стокгольме из-за стрельбы
Актер Михаил Ефремов
Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова
Тысячи брошенных автомобилей нашли на гигантской парковке
Гигантскую парковку брошенных суперкаров показали на видео
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Полиция США
В США у дома мужчины, связанного с пропажей детей, нашли останки
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии прокуроры хотят обсудить с премьером карантинные зоны
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова объяснила слова актера о "договоренности" с СК
Кадр из фильма Унесенные ветром
Депутат прокомментировала снятие с HBO Max фильма "Унесенные ветром"
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Пассажирский самолет в небе
Турция возобновит международное авиасообщение 11 июня
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео
Падение пилота на летающем мотоцикле попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
Лента новостейМолния