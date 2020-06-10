Итальянские карабинеры нашли украденную в Париже работу Бэнкси

РИМ, 10 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские карабинеры обнаружили работу знаменитого уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан", сообщили РИА Новости в управлении карабинеров города Терамо в области Абруццо.
Рисунок был сделан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года и изображает силуэт скорбящей девушки. Он появился на двери "Батаклана" летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка Бэнкси разместил в своем Instagram.
Подробности операции прокуратура столицы Абруццо города Аквила обещает рассказать на пресс-конференции в четверг. Как заявил прокурор Аквилы Микеле Ренцо, обнаружение работы уличного художника произошло благодаря совместной операции итальянских и французских правоохранителей.
Как отмечает в этой связи газета la Repubblica, граффити осталось неповрежденным. Согласно воссозданной картине инцидента, неизвестные вырезали фрагмент двери "Батаклана" при помощи болгарок, а затем скрылись на грузовике.