В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Госкомпании сверстали планы по импортозамещению программного обеспечения (ПО), которые предусматривают затраты на закупку отечественного софта на 80 миллиардов рублей до 2021 года, заявил глава Минкомсвязи РФ Госкомпании сверстали планы по импортозамещению программного обеспечения (ПО), которые предусматривают затраты на закупку отечественного софта на 80 миллиардов рублей до 2021 года, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

Министр напомнил, что в 2015 году было принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, однако для госкомпаний пока таких решений нет.

"В 2018 году вы дали необходимые поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны у нас практически по всем госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов рублей. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии для того, чтобы компенсировать потерянные доходы в других сегментах", - сказал Шадаев.

При этом он подчеркнул, что важно, чтобы эти деньги остались "не на бумаге".