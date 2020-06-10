Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодных медосмотрах военных

Призывники из Новосибирской области на железнодорожном вокзале перед отправкой на службу в Президентский полк

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный законопроект, устанавливающий ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих.

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".

Отмечается, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.

В настоящее время в порядке проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.