https://ria.ru/20200610/1572754923.html
Госдума приняла в первом чтении проект о ежегодных медосмотрах военных
2020-06-10T15:41
2020-06-10T15:41
россия
вооруженные силы рф
госдума рф
общество
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россия, вооруженные силы рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла правительственный законопроект, устанавливающий ежегодные обязательные медосмотры и диспансеризацию российских военнослужащих.
Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается, что "военнослужащие обязаны ежегодно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов".
Отмечается, что законопроект разработан в целях снижения показателей смертности военнослужащих, в том числе смертности от болезней системы кровообращения и от новообразований.
В настоящее время в порядке проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном приказом Минздрава России, вопросы диспансеризации военнослужащих не отражены.
Также вносятся изменения, согласно которым диспансеризация военнослужащих органов военной прокуратуры и военно-следственных органов будет проводиться в военно-медицинских организациях Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти с осуществлением возмещения расходов на ее проведение.