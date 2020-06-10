ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Как отмечает служба, 12 мая компания "Т2 Мобайл" повысила стоимость оказания услуг связи на величины от 20 до 100 рублей по отношению к стоимости тарифных планов различных категорий, или в среднем на 10%. При этом отмечается, что операторы связи должны представлять в ведомство информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему.