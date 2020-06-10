https://ria.ru/20200610/1572754904.html
ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов
2020-06-10T15:41
2020-06-10T15:49
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС
) РФ потребовала от Tele2 отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в среднем 10%, об этом сообщает ведомство
Как отмечает служба, 12 мая компания "Т2 Мобайл" повысила стоимость оказания услуг связи на величины от 20 до 100 рублей по отношению к стоимости тарифных планов различных категорий, или в среднем на 10%. При этом отмечается, что операторы связи должны представлять в ведомство информацию об изменениях тарифов с обоснованиями, чего компания не сделала, также в службу поступило много обращений от абонентов оператора на эту тему.
Служба выдала компании предупреждение, согласно которому ей надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая, в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.
"Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.