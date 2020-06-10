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Глава МЧС призвал не допускать искажения информации о ЧП в Норильске
2020-06-10T15:37
разлив дизельного топлива в норильске
евгений зиничев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, евгений зиничев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия

Глава МЧС призвал не допускать искажения информации о ЧП в Норильске

15:37 10.06.2020
149
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
Глава МЧС России Евгений Зиничев во время сеанса видеосвязи председателя правительства Дмитрия Медведева с руководителями главных управлений МЧС по субъектам РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что попытки искажения информации о реальной ситуации в Норильске после разлива топлива недопустимы.
В связи с чем именно сделано это заявление, пока неясно. В то же время ранее тот же Зиничев рассказал на совещании с президентом, что информация о разливе поступила в МЧС спустя два дня после аварии.
"Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске", - заявил глава ведомства на заседании рабочей группы правительственной комиссии.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.
Норильская ТЭЦ-3, где произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную
Вчера, 14:35
Установлена причина разлива дизтоплива в Норильске
320001
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
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