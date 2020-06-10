https://ria.ru/20200610/1572754094.html
Глава МЧС призвал не допускать искажения информации о ЧП в Норильске
2020-06-10T15:37
2020-06-10T15:37
разлив дизельного топлива в норильске
евгений зиничев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, евгений зиничев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Глава МЧС
России Евгений Зиничев
заявил, что попытки искажения информации о реальной ситуации в Норильске
после разлива топлива недопустимы.
В связи с чем именно сделано это заявление, пока неясно. В то же время ранее тот же Зиничев рассказал на совещании с президентом, что информация о разливе поступила в МЧС спустя два дня после аварии.
"Обращаю внимание на недопустимость попыток искажения и тем более сокрытия информации о реальной обстановке на месте разлива топлива в Норильске", - заявил глава ведомства на заседании рабочей группы правительственной комиссии.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит компании НТЭК, входящей в "Норильский никель") 29 мая прохудился из-за просевших опор фундамента, в результате на землю и в водоемы вытекло около 21 тысячи кубометров топлива.
Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ, катастрофа признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По оценке Росприроднадзора
, ущерб природе может исчисляться миллиардами рублей.