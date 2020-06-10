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Врио губернатора Прикамья: для преодоления кризиса нужно объединиться
2020-06-10T15:35
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пермский край, общество

Врио губернатора Прикамья: для преодоления кризиса нужно объединиться

15:35 10.06.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
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ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин предложил политическим и общественным силам региона объединиться для преодоления последствий кризиса, вызванного ограничительными мерами против распространения коронавирусной инфекции.
"Я думаю, как нам наладить эффективную работу, как быстрее преодолеть последствия пандемии и двигаться вперед. Хочу предложить всем политическим, общественным силам, всем организациям края присоединиться к Манифесту об общественном согласии. <…> Он нужен нам всем, чтобы преодолеть кризис, уйти от бессмысленного политического противоборства, найти разумные решения проблем, стоящих перед жителями края", - сказал Махонин. 
По словам врио губернатора Пермского края, предлагаемый Манифест формируется и будет представлен позже. "Уверен, что каждой политической партии, всем общественным и другим организациям найдется место в этой большой работе", - отметил Мхонин в интервью "Российской газете".
Как рассказал Махонин, сегодня в Пермском крае наряду с федеральными мерами поддержки бизнеса дополнительно действуют региональные. "Мы реализуем три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Это и предоставление налоговых льгот, и 700 миллионов рублей - прямая помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей", - пояснил Махонин.
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По мнению врио губернатора Пермского края, регион "сильно не дооценен". "С точки зрения таблицы Менделеева, мы в разы богаче многих регионов. У нас есть нефть, газ, редкоземы, алмазы, крупнейшее в мире месторождение калийных солей и одна из самых могучих рек России – Кама <…> Здесь сложились аэрокосмический комплекс, большой химический кластер, работает один из крупнейших в мире производителей титана <…> Но свои сильные стороны мы, к сожалению, пока не используем. И в этом направлении предстоит целенаправленная работа", - отметил Махонин.
Врио губернатора Пермского края также добавил, что для этого в регионе на базе Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) по его инициативе был создан Центр управления будущим, экспертам которого предстоит сконструировать план развития края на ближайшие 10-20 лет. "В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее, они и выступят в роли экспертов", - объяснил Махонин.
"Я вырос в Прикамье, люблю этот край. Здесь живут мои мама, жена и дети. И я хочу, чтобы здесь все было хорошо, чтобы мои земляки гордились нашим краем, а мои дети через много лет гордились мной", - заключил Махонин.
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