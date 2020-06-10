В Латвии отменили режим ЧС по коронавирусу

РИГА, 10 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Латвии в среду отменило режим чрезвычайной ситуации, который действовал в республике с 17 марта из-за распространения COVID-19

Еще три месяца назад, сразу после объявления режима ЧС, Рига напоминала вымерший город. В центре можно было пройти десятки, а иногда и сотни метров, не встретив ни одного человека. В последние недели перед отменой ЧС Рига уже практически ничем не отличалась от той, какой она была до пандемии. Улицы снова заполнены людьми, а на дорогах образовались пробки.

Нежестко, но неприятно

В отличие от многих других стран ЕС в Латвии не были введены жесткие карантинные меры. Внешние границы были закрыты, но внутренние – евросоюзовские – оставались открытыми все это время. Однако был остановлен весь пассажирский международный транспорт, что значительно сократило передвижение внутри ЕС.

В республике были закрыты школы и вузы, запрещены массовые мероприятия, значительная часть работников частного и государственного секторов перешли на удаленный режим работы, обязательной стала дистанция между людьми в два метра.

Затем был введен масочный режим в транспорте: это ограничение осталось в силе и после отмены режима ЧС. Сохранились и другие ограничения: социальное дистанцирование в два метра и ограничение на проведение массовых мероприятий. Теперь они не запрещены, но в помещениях могут собираться не более 100 человек, а на улице - не более 300.

В стране на время ЧС не было требований о закрытии кафе и ресторанов, но в помещениях необходимо было соблюдать ряд ограничений. В частности, посетители не могли сидеть рядом друг с другом: дистанция должна была составлять не менее двух метров. Сейчас в кафе и ресторанах можно сидеть так же, как и до пандемии.

Многие кафе и рестораны закрылись на период ЧС, посчитав, что им это выгоднее. Так, например, крупнейшая в Латвии сеть общественного питания Lido приняла решение о временном прекращении работы, поскольку опасалась за здоровье своих сотрудников. Теперь она возобновила работу.

Начинают потихоньку оживать и концертные площадки, например, после перерыва возобновляются органные концерты в Домском соборе. Поскольку в Риге практически нет туристов из-за остановки международного пассажирского транспорта, организаторы концертов подчеркивают, что у местных жителей сейчас есть уникальная возможность послушать знаменитый орган в почти пустом, а не в набитом под завязку зале.

О чем говорят рижане

Жители Риги по-прежнему активно обсуждают тему коронавируса в общественном транспорте, магазинах и поликлиниках. Но если в первые недели люди были напуганы, то теперь тема COVID-19 стала чем-то обыденным. В Латвии ежедневно фиксируется по несколько новых случаев заражения. Всего же, по данным на среду, выявлены 1092 заболевших, 26 человек скончались. Эпидемиологи в начале пандемии были куда более пессимистичны в своих прогнозах.

О том, что коронавирус COVID-19 все еще является проблемой для Латвии, главный инфектолог минздрава республики Уго Думпис подчеркивает ежедневно на своих брифингах. Проблема не устранена, поэтому расслабляться рано. К тому же медики готовятся ко второй волне пандемии, которая, возможно, придет осенью.

В общественном транспорте Риги по-прежнему много людей в масках, но на улицах латвийской столицы их практически не встретишь. В Латвии нет традиции носить маски на улице, она не прижилась даже в период пандемии. В общественном транспорте за отсутствие маски могут оштрафовать, но делают это крайне редко.

В целом Латвия успешно адаптировалась к ряду ограничений, поэтому выход из режима ЧС не стал большим событием. Но в соцсетях многие пользователи писали, что рады тому, что жизнь возвращается в обычное русло.