Путин призвал ускорить принятие закона о "регуляторных песочницах"

"Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых "регуляторных песочницах"... когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.