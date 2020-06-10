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Путин призвал ускорить принятие закона о "регуляторных песочницах"
2020-06-10T15:57
россия
госдума рф
правительство рф
владимир путин
экономика
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россия, госдума рф, правительство рф, владимир путин, экономика

Путин призвал ускорить принятие закона о "регуляторных песочницах"

15:33 10.06.2020 (обновлено: 15:57 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство РФ и Госдума должны ускорить принятие законопроекта о "регуляторных песочницах", заявил президент РФ владимир Путин.
"Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых "регуляторных песочницах"... когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на практике отрабатываются перспективные решения", - сказал он на совещании по вопросам развития телекоммуникации и связи.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин подчеркнул, что "при самом, конечно, строгом контроле, такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть".
"Контроль должен быть, безусловно. Но и свобода действий должна быть предоставлена коллегам. Иначе как идти вперед, так называемыми, непроторенными путями? Просто невозможно", - сказал он.
Путин также просил правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного режима конкурирования, включая решения по комплексному налоговому маневру.
"Здесь тоже об этом уже говорилось. Маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT", - уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по информационным технологиям и связи
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