В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее прокуратура Донецкой области сообщила, что автомобиль украинских силовиков подорвался в Авдеевке на территории Донбасса, ранения получили десять военных.
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По словам Астраханя, подорвавшиеся в Авдеевке украинские силовики были бойцами спецназа Нацгвардии Украины. "Согласно полученной информации, группа силовиков получила задачу осуществить похищение Марии – дочери Владимира Цемаха, который в 2014 году числился начальником противовоздушной обороны Снежного и по мнению официального Киева является "ключевым свидетелем" по делу крушения малазийского Боинга в 2014 году", - сказал Астрахань, ссылаясь на источник в штабе операции объединенных сил Украины.
По его словам, дочь Цемаха планировали похитить для того, чтобы заставить его приехать на Украину, а затем в Нидерланды "для дачи выгодных официальному Киеву показаний".
"У личного состава 54-й бригады (вооруженных сил Украины – ред.), дислоцирующегося в районе Авдеевки уже более месяца, продолжается конфликт с нацгвардейцами за раздел зон территориального влияния. Не догадываясь об истинных задачах, поставленных вышестоящим командованием спецам Нацгвардии Украины, военнослужащие (54-й бригады - ред.) приняли кортеж из двух машин за планируемые мероприятия по созданию очередного блокпоста", - отметил Астрахань.
По его информации, украинские силовики из 54-й бригады установили на дороге фугас, "который и был активирован при проходе колонны".
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В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре того же года он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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