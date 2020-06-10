В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

"У личного состава 54-й бригады (вооруженных сил Украины – ред.), дислоцирующегося в районе Авдеевки уже более месяца, продолжается конфликт с нацгвардейцами за раздел зон территориального влияния. Не догадываясь об истинных задачах, поставленных вышестоящим командованием спецам Нацгвардии Украины, военнослужащие (54-й бригады - ред.) приняли кортеж из двух машин за планируемые мероприятия по созданию очередного блокпоста", - отметил Астрахань.