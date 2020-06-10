Мишустин пообещал Путину доложить о стимулировании развития IT-технологий

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал президенту России Владимиру Путину подготовить дополнительный комплекс мер по стимулированию развития информационных технологий и в ближайшее время сделать соответствующий доклад.
"Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания с учетом того, что сказали Вы, выступающие коллеги проработать дополнительный комплекс мер, в том числе налогового маневра, в IT-отрасли и доложить Вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий", - сказал Мишустин на совещании по связи и IT-индустрии, которое проходило под руководством Путина в среду.
По словам премьера, необходимо также создать такие условия, чтобы под российскую юрисдикцию стремились попасть и зарубежные компании, которые работают в этой сфере, комплекс системных мер господдержки необходим в том числе и для этого.