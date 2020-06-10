Мишустин пообещал Путину доложить о стимулировании развития IT-технологий

"Считаю важным по итогам сегодняшнего совещания с учетом того, что сказали Вы, выступающие коллеги проработать дополнительный комплекс мер, в том числе налогового маневра, в IT-отрасли и доложить Вам в ближайшее время конкретные предложения по стимулированию развития отрасли информационных технологий", - сказал Мишустин на совещании по связи и IT-индустрии, которое проходило под руководством Путина в среду.