Кожемяко надеется после пандемии отказаться от привычки носить маску

"Надеюсь, что нет (не сохраню привычки – ред.). Я, конечно, уже привык и, как говорится, на автомате ношу маску и действительно стараюсь не здороваться за руку с коллегами. Но я, как и все, с нетерпением жду, когда мы сможем отказаться от масок и сможем поприветствовать друг друга, как прежде", - сказал Кожемяко в интервью РИА Новости.