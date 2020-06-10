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Распространение нового коронавируса
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Кожемяко надеется после пандемии отказаться от привычки носить маску
2020-06-10T15:26
распространение нового коронавируса
олег кожемяко
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олег кожемяко, общество

Кожемяко надеется после пандемии отказаться от привычки носить маску

15:26 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОлег Кожемяко в администрации Приморья
Олег Кожемяко в администрации Приморья
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко после стабилизации эпидемической ситуации надеется отказаться от привычек носить маску и не здороваться за руку, которые вынужденно появились за время пандемии коронавируса.
"Надеюсь, что нет (не сохраню привычки – ред.). Я, конечно, уже привык и, как говорится, на автомате ношу маску и действительно стараюсь не здороваться за руку с коллегами. Но я, как и все, с нетерпением жду, когда мы сможем отказаться от масок и сможем поприветствовать друг друга, как прежде", - сказал Кожемяко в интервью РИА Новости.
Губернатор, который активно занимается спортом, отметил, что не считает физкультуру панацеей от заболевания коронавирусом.
"Не думаю... Я не медик, но точно знаю, что здоровый образ жизни и спортивная активность - это залог более крепкого иммунитета. Видимо, шансы заболеть любым вирусом у всех людей равные, но человек с сильной иммунной системой всегда легче переносит болезнь. Так что желаю всем доброго здоровья", - добавил губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко
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Распространение нового коронавирусаОлег КожемякоОбщество
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