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Кировского экс-министра информационных технологий заподозрили в растрате
2020-06-10T15:57
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Кировского экс-министра информационных технологий заподозрили в растрате

15:22 10.06.2020 (обновлено: 15:57 10.06.2020)
88
© СК РФКадр видео задержания бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха
Кадр видео задержания бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха
© СК РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Уголовные дела о растрате и злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 78 миллионов рублей завели в Кировской области в отношении бывшего регионального министра информационных технологий и связи Юрия Палюха, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, бывший региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств, не соответствующих требованиям технических аукционных заданий. В результате преступных действий подозреваемого государству нанесен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК.
Согласно данным ведомства, преступная деятельность бывшего министра пресечена сотрудниками регионального УФСБ. По материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ, заведены дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствие заявляет, что осенью 2019 года областное госучреждение "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместило электронные аукционы на поставку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Победители электронных аукционов в декабре 2019 года поставили специальные технические средства, но приемной комиссией государственного учреждения был установлен факт их несоответствия условиям контрактов, отмечает СК.
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Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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