Кировского экс-министра информационных технологий заподозрили в растрате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Уголовные дела о растрате и злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 78 миллионов рублей завели в Уголовные дела о растрате и злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 78 миллионов рублей завели в Кировской области в отношении бывшего регионального министра информационных технологий и связи Юрия Палюха, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, бывший региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств, не соответствующих требованиям технических аукционных заданий. В результате преступных действий подозреваемого государству нанесен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК.

Согласно данным ведомства, преступная деятельность бывшего министра пресечена сотрудниками регионального УФСБ. По материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ, заведены дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие заявляет, что осенью 2019 года областное госучреждение "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместило электронные аукционы на поставку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Победители электронных аукционов в декабре 2019 года поставили специальные технические средства, но приемной комиссией государственного учреждения был установлен факт их несоответствия условиям контрактов, отмечает СК.