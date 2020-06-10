Кировского экс-министра информационных технологий заподозрили в растрате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Уголовные дела о растрате и злоупотреблении полномочиями с ущербом свыше 78 миллионов рублей завели в Кировской области в отношении бывшего регионального министра информационных технологий и связи Юрия Палюха, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, бывший региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств, не соответствующих требованиям технических аукционных заданий. В результате преступных действий подозреваемого государству нанесен ущерб на сумму свыше 78 миллионов рублей", - говорится в сообщении СК.
Согласно данным ведомства, преступная деятельность бывшего министра пресечена сотрудниками регионального УФСБ. По материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ, заведены дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствие заявляет, что осенью 2019 года областное госучреждение "Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления" в рамках выполнения нацпроекта "Качественные и безопасные автомобильные дороги" разместило электронные аукционы на поставку специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для обеспечения контроля за дорожным движением. Победители электронных аукционов в декабре 2019 года поставили специальные технические средства, но приемной комиссией государственного учреждения был установлен факт их несоответствия условиям контрактов, отмечает СК.
Следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор доказательственной базы. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.